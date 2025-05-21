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Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

Київ • УНН

 • 9390 перегляди

Міллі Алкок розповіла, що на початку зйомок «Дому дракона» отримала зауваження від впливової особи щодо її гри. Це змусило акторку зосередитися на ролі.

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок
www.hbo.com

Зірка серіалу "Дім дракона" Міллі Алкок розповіла, що отримала критику від "високопоставленої особи" щодо своєї акторської гри у спін-офі "Гри престолів". Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Як зазначає видання, Міллі Алкок мала кілька важких днів перед тим, як вперше ступила на знімальний майданчик "Дому дракона". Акторка, яка грає юну Рейніру Таргарієн, розповіла, що на другий знімальний день хтось "дуже високопоставлений" сказав, що їй потрібен тренер з акторської майстерності.

"На мій другий день у "Домі дракона" один із, я не скажу, хто, але хтось дуже високопоставлений, відвів мене вбік і сказав: "Гм, ми знайдемо тобі тренера з акторської майстерності", - розповіла Алкок.

Далі акторка розповіла, що цей інцидент змусив її зосередитися на ролі, адже сама Алкок не була впевнена у тому, що впорається із нею.

"Це просто підтвердило все, що я й так знала, а саме те, що я не дуже добре справляюся зі своєю роботою. Ви розумієте, про що я! Я подумала: "Я не можу цього зробити. Це жахливо. Це велика помилка"", - зізналась вона.

Доповнення

Алкок знімалась разом з Еммою Д'Арсі, Меттом Смітом та Рісом Івансом у першому сезоні серіалу "Дім дракона", але у другому сезоні з'являлась лише у коротких сценах.

Видання Variety нещодавно повідомило, що зйомки 3-го сезону серіалу "Дім дракона" розпочалися у березні. До акторського складу третього сезону входять Томмі Фланаган, Ден Фоглер, Том Каллен, Джоплін Сібтейн та Баррі Слоун.

Дія серіалу "Дім дракона" відбувається приблизно за 200 років до подій "Гри престолів" та заснований на фентезійному романі "Вогонь і кров" автора "Престолів" Джорджа Р. Р. Мартіна.

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