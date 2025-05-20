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Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”
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Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

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Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Эксперты призывают проверить схему дублирования госинститута землеустройства семейным бизнесом главы "Госзембанка". Есть признаки коррупции и злоупотребления служебным положением.

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Схема с дублированием государственного института землеустройства в пользу семейного бизнеса генерального директора "Госзембанка" Ярослава Ярославского имеет признаки коррупции и злоупотребления служебным положением. Опрошенные УНН эксперты и нардепы призывают правоохранителей проверить информацию.

Контекст

Как рассказывал УНН, глава ООО "Госзембанк" Ярослав Ярославский в 2016 году возглавил ГП "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Согласно открытой информации, Ярославский до сих пор числится руководителем ГП "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Но в июле 2024 года было внесено решение учредителей (Фонда государственного имущества) о прекращении юридического лица в результате реорганизации. И сейчас Ярославский руководит этим процессом.

Согласно декларации Ярославского, его жена - Светлана Ярославская указала, что получила в 2024 году доход от института с аналогичным названием. Только вот форма хозяйствования института не ГП, а ООО. Предприятие зарегистрировано по тому же адресу, что и управление Госгеокадастра в Винницкой области, а также одноименный с ООО государственный институт. Основным видом деятельности общества стала деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах.

За 10 месяцев существования ОООшка участвовала в 103 закупках, в 101 – победила, заключив соглашения на общую сумму 2,41 млн грн. Все закупки, кроме одной, проходили в Винницкой области, а 72 были неконкурентными. Общие доходы предприятия за 2024 год составили 5,2 млн грн.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает схему с дублированием государственного учреждения в пользу семейного бизнеса Ярославского ярким примером злоупотребления служебным положением.

Это яркий пример злоупотребления властью и служебным положением… Это типичная ситуация… Обидно, что во время войны такие люди действуют не в пользу государства, не в пользу защиты интересов граждан 

- заявил Шабовта в эксклюзивном комментарии УНН.

По его мнению, такие действия нужно рассматривать как преступный сговор.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич считает, что в этой схеме есть признаки коррупции.

Конечно, надо ознакомиться полностью со всеми документами и событиями, но здесь есть и признаки коррупции, и признаки умышленных действий для того, чтобы просто вместо государства кто-то конкретно получал деньги 

- заявил он в комментарии УНН.

Нардеп подчеркнул, что даже если все формально сделано в рамках закона, это вопрос морали и государственной ответственности. Однако нужно провести расследование и все детально исследовать.

Поэтому, ситуация с дублированием государственного института частной компанией, связанной с семьей руководителя "Госзембанка", вызывает ряд вопросов — от правомерности самой реорганизации до потенциального конфликта интересов и манипуляций. Учитывая совпадение адреса, сферы деятельности и участие в госзакупках, эта история должна стать предметом тщательной проверки со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов. Ведь речь идет не только о защите государственного имущества, но и о принципиальном ответе обществу — разрешено ли превращать государственные учреждения в частные бизнесы в интересах отдельных должностных лиц.

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком" 14.05.25, 12:23 • 220059 просмотров

Лилия Подоляк

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