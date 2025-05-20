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Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”
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Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

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Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Київ • УНН

 • 6956 перегляди

Експерти закликають перевірити схему дублювання держінституту землеустрою сімейним бізнесом голови "Держзембанку". Є ознаки корупції та зловживання службовим становищем.

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Схема з дублюванням державного інституту землеустрою на користь сімейного бізнесу генерального директора "Держзембанку" Ярослава Ярославського має ознаки корупції та зловживання службовим становищем. Опитані УНН експерти та нардепи закликають правоохоронців перевірити інформацію.

Контекст

Як розповідав УНН, голова ТОВ "Держзембанк" Ярослав Ярославський у 2016 році очолив ДП "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Згідно з відкритою інформацією, Ярославський досі значиться керівником ДП "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Але у липні 2024 року було внесене рішення засновників (Фонду державного майна) про припинення юридичної особи в результаті реорганізації. І наразі Ярославський керує цим процесом.

Відповідно до декларації Ярославського, його дружина - Світлана Ярославська вказала, що отримала 2024 року дохід від інституту з аналогічною назвою. Тільки ось форма господарювання інституту не ДП, а ТОВ. Підприємство зареєстроване за тією ж адресою, що й управління Держгеокадастру у Вінницькій області, а також однойменний з ТОВ державний інститут. Основним видом діяльності товариства стала діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах.

За 10 місяців існування ТОВка брала участь у 103 закупівлях, у 101 – перемогла, уклавши угоди на загальну суму 2,41 млн грн. Всі закупівлі, крім однієї, відбувалися у Вінницькій області, а 72 були неконкурентними. Загальні доходи підприємства за 2024 рік становили 5,2 млн грн.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта вважає схему з дублюванням державної установи на користь сімейного бізнесу Ярославського яскравим прикладом зловживання службовим становищем.

Це яскравий приклад зловживання владою і службовим становищем… Це типова ситуація… Прикро, що під час війни такі люди діють не на користь держави, не на користь захисту інтересів громадян 

- заявив Шабовта в ексклюзивному коментарі УНН.

На його думку, такі дії потрібно розглядати як злочинну змову.

Народний депутат, член комітету ВР з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч вважає, що у цій схемі є ознаки корупції.

Звичайно, треба ознайомитися повністю з усіма документами і подіями, але тут є і ознаки корупції, і ознаки навмисних дій для того, щоб просто замість держави хтось конкретно отримував гроші 

- заявив він у коментарі УНН.

Нардеп підкреслив, що навіть якщо все формально зроблено в рамках закону, це питання моралі і державної відповідальності. Однак потрібно провести розслідування і все детально дослідити.

Тож, ситуація з дублюванням державного інституту приватною компанією, пов’язаною з родиною керівника "Держзембанку", викликає низку запитань — від правомірності самої реорганізації до потенційного конфлікту інтересів і маніпуляцій. З огляду на збіг адреси, сфери діяльності та участь у держзакупівлях ця історія має стати предметом ретельної перевірки з боку правоохоронних і антикорупційних органів. Адже йдеться не лише про захист державного майна, а й про принципову відповідь суспільству — чи дозволено перетворювати державні установи на приватні бізнеси в інтересах окремих посадовців.

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком" 14.05.25, 12:23 • 220158 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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