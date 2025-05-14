Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

В Україні вже роками триває процес зменшення частки держави в економіці. Підприємства, яким через державну форму власності, складно конкурувати з приватним бізнесом йдуть під приватизацію. Так сталося із Вінницьким інститутом землеустрою. І здавалося б все добре, і установа має отримати друге дихання - однак, як до процесу приватизації, так і до того що відбувається після - є низка питань. УНН спробував розібратися в ситуації.

23 лютого 2024 року Державне підприємство "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою" офіційно перейшов у приватну власність.

На момент приватизації інститут очолював Ярослав Ярославський, який наразі керує процесом припинення юрособи, а також очолює ТОВ "Держзембанк" (засновником якого є Фонд держмайна України). Про це "Держзембанк" ми вже писали, як і про дивні обставини появи у дружини Ярославського Світлани товариства однойменного з приватизованим інститутом . В цій публікації побіжно ми ще повернемося до цієї теми.

А зараз трохи історії.

У грудні 2022 року Фонд держмайна включив єдиний майновий комплекс (ЄМК) Вінницького інститут землеустрою до переліку об'єктів малої приватизації.

Єдиний майновий комплекс інституту землеустрою включав у себе:

1.5 га землі та 6,7 тис. м²- приміщень у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях;

автопарк на 21 авто;

оргтехніка та спецтехніка, програмне забезпечення;

база відпочинку в селищі Сатанів на Хмельниччині.

У жовтні 2023 року ФДМУ почав здійснювати повноваження власника державного інституту. Вже у грудні 2023 року вінницьке відділення ФДМУ прийняло рішення про приватизацію ЄМК інституту. А у лютому 24 року цей комплекс був проданий з аукціону Товариству з обмеженою відповід­альністю "ІВАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" за понад 54,6 млн грн. У квітні того ж року з цією компанією був підписаний договір про передачу майна.

І ніби все гладко. Але якщо заглибитись в історію процесу, то виникають деякі нестикування, що своєю чергою породжують питання.

Прибутковий/збитковий інститут

Ярослав Ярославський очолив інститут 2016 року. А у 2018 році інститут потрапив у поле зору Антимонопольного комітету. Адміністративна колегія Вінницького обласного територіального відділення АМКУ у своєму рішенні вказала, що інститут разом ще з двома суб'єктами господарювання узгоджують свої дії на ринку надання послуг із землевпорядкування на ринку Вінницької області.

В рішенні також вказувалося, що інститут має на цьому ринку частку у 10,9% і, як випливає з контексту рішення, був найбільшим суб'єктом господарювання у сфері землевпорядкування в області. Лідер галузі!

Можливо щось змінилося до моменту передачі підприємства на приватизацію? Якщо почитати інтерв'ю Ярославського, яке він дав після проведення аукціону з продажу ЄМК, то інститут продовжував успішну роботу.

Як пояснив тоді директор інституту, рішення про зміну форми власності не було зумовлене фінансовими чи управлінськими труднощами - держава виставила інститут на приватизацію з метою оптимізації фінансування та підвищення його конкурентоспроможності на ринку.

Наш колектив був і залишається надійним партнером. Маємо сертифікати і ліцензії, які дають можливість виконувати роботи на території усієї України. Крім нашого регіону, працюємо у Київській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. У нас є багаторічні проєкти. Продовжуємо роботу над ними - казав тоді Ярославський.

Також йшла мова про те, що Вінницький інститут фактично витяг на собі аналогічні, але збиткові структури у Хмельницькому та Чернівцях (які за кілька років до цього вони стали філіями інститут у Вінниці).

"Ми просто поділилися досвідом і методами своєї роботи із сусідами", - сказав тоді Ярославський, відповідаючи на запитання про те, як їм вдалося врятувати ці дочірні структури.



Але тут ми підходимо до нестиковки.

В описі до лоту на аукціоні з продажу інститут вказано, що станом на кінець вересня 2023 року кредиторська заборгованість становила понад 5,4 млн (зокрема, 837 тисяч боргів із виплати заробітної плати). А серед умов продажу вказане наступне: погашення боргів із заробітної плати, перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на ЄМК ДП "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою".

То ж чи справді успішним був інститут на момент продажу? Якщо так, то звідки мільйонна заборгованість? І борги із заробітної плати, та ще й такі, що в перспективі будуть накопичуватися?

То чиє ТОВ?

"Ще на сьогодні ми є державним підприємством. Коли ми ввійдемо в реорганізацію все залишиться як було. Але тепер буде "ТОВ". Назва зберігається, права та обов’язки зберігаються. (...) Весь процес не зупиняється, зміниться лише форма власності", - пояснював Ярослав Ярославський в інтерв'ю після завершення аукціону з продажу інституту.



Казав це Ярославський у квітні 2024 року, а вже у червні його дружина Світлана Ярославська стала співзасновницею ТОВ "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою", зареєстроване за тією ж адресою у Вінниці що й державний інститут.

Форма власності змінилася з державною на "власність Ярославських"?

А переможець де?

Цікаво, що у структурі ТОВ, яким керує Світлана Ярославська, немає й сліду переможця аукціону з купівлі ЄМК держінституту. Є у підприємстві Ярославської сліди заступника її чоловіка в державному інституті Андрія Євпака, через його дружину Вікторію, яка виступила співзасновницею ТОВки, а ось компанії-переможця конкурсу - "Івай Девелопмент Груп" - немає.

ТОВ "Івай Девелопмент Груп" була зареєстрована у вересні 2022 р. і спочатку мала назву ТОВ "Пром Інвест Люкс", пізніше – ТОВ "Торговий дім "Пегас 2022".

Основним видом діяльності підприємства є будівництво.

За менш ніж три роки свого існування компанія кілька разів змінювала керівників та бенефіціарів. При цьому ці ж люди виступають засновниками або керівниками багатьох інших компаній - дехто причетний до десятків підприємств різного профілю діяльності.

У кінці 2023 р. керівником ТОВ "Івай Девелопмент Груп" став вінничанин Сергій Черешневий. А засновником та кінцевим бенефіціаром виступає Євгеній Яцуков - він також є бенефіціаром ТОВ "Гіпаніс Плюс", яке з 2019 року орендує частину приміщення в будівлі де розташований Вінницький інститут землевпорядкування, під кафе.

Крім того, Яцуков є засновником, бенефіціаром та керівником ТОВ "ЖК-Гарант". Ця компанія фігурує у кримінальному провадженні, яке розслідує поліція за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Досудовим розслідуванням встановлено, факти що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами, Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради у змові з службовими особами ТОВ ЖК "Гарант" під час закупівлі робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту-сховище КНП "Вінницька міська клінічна лікарня № 1 по вул. Хмельницьке шосе 96 в м. Вінниці" та капітального ремонту споруди цивільного захисту по вул. Замостянській, 34а в м. Вінниці - йдеться у судовій ухвалі.

Але повернемось власне до "Івай Девелопмент Груп". У відкритій фінансовій звітності компанії за 2024 рік ми бачимо фінансові зобов'язання компанії на суму понад 60 млн грн. Це не банківський кредит, а, ймовірно, кошти надані, наприклад, засновником підприємства. Скорше всього саме ці кошти, походження яких варто було б дослідити, були використані для придбання ЄМК Вінницького інституту землевпорядкування. А без них компанії навряд чи б вистачило фінансової спроможності придбати це майно.

Логічно, що для відбиття таких значних витрат компанія намагалася продати частину майна - мова йде про будівлі розташовані у Хмельницькому та Чернівцях. І вони були виставлені на продаж.

Щоправда, обидва аукціони завершилися нічим. Але очевидно, що це не остання спроба продати хоча б частину майнового комплексу. Також очевидним є і те, що попри запевнення у збереженні профілю Вінницького інституту землеустрою, які після завершення аукціону з посиланням на нового власника озвучував Ярослав Ярославський, і будівля у Вінниці скорше всього врешті-решт піде з молотка.

Опосередковано таку ймовірність підтверджує судова справа за позовом Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області. Ця державна структура орендувала частину приміщень Вінницького інститут землеустрою. Як вказується у судових документах 10 вересня 2024 року ТОВ "Івай девелопмент груп" надіслало до Держгеокадастру у Вінницькій області листа з вимогою повернути приміщення, якими вони користуються, до 31 вересня 2024 року. Крім того, вінницький Держгеокадастр було поінформовано, що з 23 грудня 2024 року приміщення, які вони використовують, не будуть забезпечуватися тепло-, водо- та електропостачанням.

За нашою інформацією Управління Держгеокадастру виграло у суді першої інстанції, але судова тяганина продовжується в апеляції.

Але листи, надіслані "Івай Девелопмент Груп" до Управління Держгеокадастру, виглядають як спроба звільнити приміщення від "квартирантів", ймовірно, з метою подальшого продажу будівлі. І навряд чи в цьому контексті мова йде про збереження прибуткового (чи не зовсім?) інститут землеустрою. Тим більше, що вже так вдало зареєстровано ТОВ-"тезка", яке, зовсім випадково, оформлене на дружину пана Ярославського.