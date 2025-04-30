Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Понад 90 тисяч гектарів державних земель акумульовані в управлінні ТОВ "Державний земельний банк" засновником якого виступає Фонд державного майна України, а керує цим товариством Ярослав Ярославський. УНН вже писав, що майже за рік свого існування підприємство спромоглося передати в оренду лише трохи більше 20 тисяч гектарів земель. Ми вирішили розібратися в причинах такої "разючої" ефективності і першим нашу увагу привернув керівник Держзембанку.

Оптоелектроніка, винаходи та земля

Трудова біографія Ярославського розкриває нам його не просто як спеціаліста у земельних питаннях, а ще як науковця. У 2009 він закінчив магістратуру Вінницького національного технічного університету за спеціальністю "Інженер з лазерної та оптоелектронної техніки". У 2013 отримав другу вищу освіту інженера-землевпорядника у Львівському національному аграрному університеті. Ще навчаючись розпочав наукову діяльність і на сьогодні має низку патентів на наукові винаходи та викладає.

2008 року починає працювати у філії земельного кадастру у Вінницькій області, а в 2015 році обіймає посаду начальника управління Держземкадастру Головного управління Держгеокадастру в області.

У 2016 зайняв позицію Директора державного підприємства "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Назву цього підприємства, яке займається розробкою всіх видів землевпорядної та землеоцінювальної документації, вам варто запам'ятати.

Був Ярославський і радником міністра аграрної політики і співавтором проєкту на вінницькому телебаченні під назвою "Земельний навігатор".

У 2023 році увійшов до складу робочої групи з питань реалізації проєкту "Земельний банк".

У червні 2024 року був призначений ФДМУ керівником ДП "Фонд аграрних інвестицій", яке пізніше перетворилося на ТОВ "Державний земельний банк".

Два інститути

Вище ми не дарма просили вас запам'ятати назву ДП, яке очолив Ярославський 2016 року - "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Коли ми вивчали декларації Ярославського, то звернули увагу, що його дружина - Світлана Ярославська вказала, що отримала 2024 року дохід від інституту з аналогічною назвою. Тільки ось форма господарювання у нього не ДП, а ТОВ.



Звісно такий збіг привернув нашу увагу.

Згідно з відкритою інформацією Ярославський досі значиться керівником ДП "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою".

Але у липня 2024 року було внесене рішення засновників (а це вже згадуваний ФДМУ) про припинення юридичної особи в результаті реорганізації. І наразі Ярославський керує припиненням юрособи.

І ось, що цікаво, ще у червні того ж року (згідно з даними системи You Control) у Вінниці було зареєстроване ТОВ "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою".

І хто ж засновники? Дружина Ярославського Світлана і така собі Вікторія Євпак - про неї ми розповімо трохи згодом, а зараз поговоримо про клон державного науково-дослідного інституту.

Підприємство зареєстроване за тією ж адресою, що і управління Держгеокадастру у Вінницькій області, а також однойменний з ТОВ державний інститут. Основним видом діяльності товариства стала діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

За нашою інформацією деякі колишні співробітники державного інституту знайшли собі нове місце роботи у цій приватній структурі, яка, видається, почувається доволі непогано.

За 10 місяців існування ТОВка брала участь у 103 закупівлях, у 101 – перемогла, уклавши угод на загальну суму 2,41 млн грн. Всі закуплі, крім однієї, відбувалися у Вінницькій області, а 72 були неконкурентними. Загальні доходи підприємства за 24 рік становили 5,2 млн грн.

Тут виникають логічні питання: чи могло б це товариство демонструвати таку успішність не будучи "тезкою" державного інституту? І чи могло б воно так впевнено працювати без протекції "земельних" чиновників, зокрема, пана Ярославського?

І землевпорядник, і стоматолог

У декларації Ярослава Ярославського за 2024 рік вказано, що його дружина за минулий рік отримала від ТОВ "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" заробітну плату у розмірі понад 634 тисячі гривень. Але детальніше поглянувши на доходи Світлани Ярославської можемо припустити, що діяльність із землевпорядкування для неї радше хобі, ніж основне джерело прибутку. Адже набагато більший дохід вона отримала як ФОП - понад 5,9 млн грн за рік. Успішним підприємництвом наразі нікого не здивуєш. Але цікаво інше, як ФОП Ярославська займається чи то перукарською справою, чи то надає стоматологічні послуги, чи то торгує косметикою, можливо, здає в оренду нерухоме майно, але аж ніяк не займається інжинірингом, геологією чи геодезією.

Ми спробували знайти сліди такого успішного ФОП в інтернеті, але жодних послуг які б він надавав клієнтам не виявили. Як не виявили у Ярославської і сертифікату землевпорядника.

Готівка, готівка і любов до BMW

В останній декларації (за 2024 рік), Ярославський з дружиною задекларували на двох 3 млн грн готівки, а ще у дружини є 5 тисяч євро та 11 тисяч доларів - теж у готівці. Така любов до "кешу" простежується у деклараціях Ярославського крізь роки.

А ще кілька років тому родина почала демонструвати прихильність до авто марки BMW: так Ярославський декларує, що з 2023 року користується BMW Х5 (належить такому собі Олександрові Дорощуку - підприємцеві з Вінниці), а його дружина у 2020 році придбала BMW 530.

Ніжне ставлення до німецького автопрому один з моментів, але не єдиний, який об'єднує Ярославських з родиною Євпаків.

Як ми вже писали вище, разом зі Світланою Ярославською засновницею ТОВ "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою" виступила Вікторія Євпак. Цікаво, що пані Євпак не отримала жодних доходів від цього підприємства… принаймні вони не вказані у декларації її чоловіка Андрія Євпака, який працює на однойменному державному підприємстві на посаді заступника директора (а з недавніх пір ще й має посаду у Держзембанку). Ні, жодного кумівства, виключно професійність…

А ще Андрій Євпак користується BMW Х7 (20 року випуску), який належить його матері Євпак Світлані Павлівні. До цього він користувався BMW Х5 (теж була оформлена на Світлану Євпак). Ще раніше на неї ж було оформлене ще одне авто, щоправда, марки Lexus.

Примітно, що менше двох тижнів тому на Світлану Євпак з Вінниці був зареєстрований ФОП, який має здійснювати діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Очікуємо, що прибутки від підприємницької діяльності дозволять Світлані Павлівні оновити автопарк її сина.

Земля в надійних руках?

Ймовірно на виявлених нами фактах хитросплетіння чиновників від землі та членів їхніх родин не закінчується. Але вже зараз ця ситуація з підміною інститутів, реєстрацією підприємства на дружин та підозріло успішною підприємницькою діяльністю виглядає доволі неоднозначно. І викликає купу запитань. На чому так вдало заробляє дружина Ярославського? Чи не варто Ярославському взяти майстер-клас у своєї половинки? Чи навпаки, Ярославський настільки захопився допомогою дружині, що попросту забув, що крім цього керує Держзембанком? І головне: чи в справді надійних і незаплямованих зловживаннями руках сконцентрована значна кількість державних земель?