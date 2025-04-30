Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Более 90 тысяч гектаров государственных земель аккумулированы в управлении ООО "Государственный земельный банк", учредителем которого выступает Фонд государственного имущества Украины, а руководит этим обществом Ярослав Ярославский. УНН уже писал, что почти за год своего существования предприятие смогло передать в аренду лишь немногим более 20 тысяч гектаров земель. Мы решили разобраться в причинах такой "поразительной" эффективности и первым наше внимание привлек руководитель Госзембанка.

Оптоэлектроника, изобретения и земля

Трудовая биография Ярославского раскрывает нам его не просто как специалиста в земельных вопросах, а еще как ученого. В 2009 он окончил магистратуру Винницкого национального технического университета по специальности "Инженер по лазерной и оптоэлектронной технике". В 2013 получил второе высшее образование инженера-землеустроителя во Львовском национальном аграрном университете. Еще учась начал научную деятельность и на сегодня имеет ряд патентов на научные изобретения и преподает.

В 2008 году начинает работать в филиале земельного кадастра в Винницкой области, а в 2015 году занимает должность начальника управления Госземкадастра Главного управления Госгеокадастра в области.

В 2016 занял позицию директора государственного предприятия "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Название этого предприятия, которое занимается разработкой всех видов землеустроительной и землеоценочной документации, вам стоит запомнить.

Был Ярославский и советником министра аграрной политики и соавтором проекта на винницком телевидении под названием "Земельный навигатор".

В 2023 году вошел в состав рабочей группы по вопросам реализации проекта "Земельный банк".

В июне 2024 года был назначен ФГИУ руководителем ГП "Фонд аграрных инвестиций", которое позже превратилось в ООО "Государственный земельный банк".

Два института

Выше мы не зря просили вас запомнить название ГП, которое возглавил Ярославский в 2016 году - "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Когда мы изучали декларации Ярославского, то обратили внимание, что его жена - Светлана Ярославская указала, что получила в 2024 году доход от института с аналогичным названием. Только вот форма хозяйствования у него не ГП, а ООО.



Конечно такое совпадение привлекло наше внимание.

Согласно открытой информации Ярославский до сих пор значится руководителем ГП "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства".

Но в июле 2024 года было внесено решение учредителей (а это уже упоминавшийся ФГИУ) о прекращении юридического лица в результате реорганизации. И сейчас Ярославский руководит прекращением юрлица.

И вот, что интересно, еще в июне того же года (согласно данным системы You Control) в Виннице было зарегистрировано ООО "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства".

И кто же учредители? Жена Ярославского Светлана и некая Виктория Евпак - о ней мы расскажем чуть позже, а сейчас поговорим о клоне государственного научно-исследовательского института.

Предприятие зарегистрировано по тому же адресу, что и управление Госгеокадастра в Винницкой области, а также одноименный с ООО государственный институт. Основным видом деятельности общества стала деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах.

По нашей информации некоторые бывшие сотрудники государственного института нашли себе новое место работы в этой частной структуре, которая, кажется, чувствует себя довольно неплохо.

За 10 месяцев существования ОООшка участвовала в 103 закупках, в 101 – победила, заключив соглашений на общую сумму 2,41 млн грн. Все закупки, кроме одной, происходили в Винницкой области, а 72 были неконкурентными. Общие доходы предприятия за 24 год составили 5,2 млн грн.

Здесь возникают логические вопросы: могло ли бы это общество демонстрировать такую успешность не будучи "тезкой" государственного института? И могло ли бы оно так уверенно работать без протекции "земельных" чиновников, в частности, господина Ярославского?

И землеустроитель, и стоматолог

В декларации Ярослава Ярославского за 2024 год указано, что его жена за прошлый год получила от ООО "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" заработную плату в размере более 634 тысяч гривен. Но подробнее взглянув на доходы Светланы Ярославской можем предположить, что деятельность по землеустройству для нее скорее хобби, чем основной источник дохода. Ведь гораздо больший доход она получила как ФЛП - более 5,9 млн грн за год. Успешным предпринимательством сейчас никого не удивишь. Но интересно другое, как ФЛП Ярославская занимается то ли парикмахерским делом, то ли предоставляет стоматологические услуги, то ли торгует косметикой, возможно, сдает в аренду недвижимое имущество, но никак не занимается инжинирингом, геологией или геодезией.

Мы попытались найти следы такого успешного ФЛП в интернете, но никаких услуг, которые бы он предоставлял клиентам, не обнаружили. Как не обнаружили у Ярославской и сертификата землеустроителя.

Наличные, наличные и любовь к BMW

В последней декларации (за 2024 год), Ярославский с женой задекларировали на двоих 3 млн грн наличных, а еще у жены есть 5 тысяч евро и 11 тысяч долларов - тоже в наличных. Такая любовь к "кэшу" прослеживается в декларациях Ярославского сквозь годы.

А еще несколько лет назад семья начала демонстрировать приверженность к авто марки BMW: так Ярославский декларирует, что с 2023 года пользуется BMW Х5 (принадлежит некоему Александру Дорощуку - предпринимателю из Винницы), а его жена в 2020 году приобрела BMW 530.

Нежное отношение к немецкому автопрому один из моментов, но не единственный, который объединяет Ярославских с семьей Евпаков.

Как мы уже писали выше, вместе со Светланой Ярославской учредителем ООО "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" выступила Виктория Евпак. Интересно, что госпожа Евпак не получила никаких доходов от этого предприятия… по крайней мере они не указаны в декларации ее мужа Андрея Евпака, который работает на одноименном государственном предприятии в должности заместителя директора (а с недавних пор еще и имеет должность в Госзембанке). Нет, никакого кумовства, исключительно профессиональность…

А еще Андрей Евпак пользуется BMW Х7 (20 года выпуска), который принадлежит его матери Евпак Светлане Павловне. До этого он пользовался BMW Х5 (тоже была оформлена на Светлану Евпак). Еще раньше на нее же было оформлено еще одно авто, правда, марки Lexus.

Примечательно, что меньше двух недель назад на Светлану Евпак из Винницы был зарегистрирован ФЛП, который должен осуществлять деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах.

Ожидаем, что доходы от предпринимательской деятельности позволят Светлане Павловне обновить автопарк ее сына.

Земля в надежных руках?

Вероятно на выявленных нами фактах хитросплетения чиновников от земли и членов их семей не заканчивается. Но уже сейчас эта ситуация с подменой институтов, регистрацией предприятия на жен и подозрительно успешной предпринимательской деятельностью выглядит довольно неоднозначно. И вызывает кучу вопросов. На чем так удачно зарабатывает жена Ярославского? Не стоит ли Ярославскому взять мастер-класс у своей половинки? Или наоборот, Ярославский настолько увлекся помощью жене, что попросту забыл, что кроме этого руководит Госзембанком? И главное: действительно ли в надежных и незапятнанных злоупотреблениями руках сконцентрировано значительное количество государственных земель?