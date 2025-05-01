Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

Навколо "Вінницького науково-дослідного та проектного інституту землеустрою" розгортається неоднозначна історія. Державне підприємство, що перебуває у стані ліквідації під керівництвом Ярослава Ярославського, який крім цього очолює ТОВ "Держзембанк", має "двійника" - приватну компанію, зареєстровану за тією ж адресою. Створила компанію дружина Ярославського Світлана Ярославська. Експерти та депутати, опитані УНН, підозрюють, що в процесі реорганізації не обійшовся без змови та зловживання, зокрема, не виключено, доведення держпідприємства до банкрутства.

Контекст

Як розповідав УНН, голова ТОВ "Держзембанк" Ярослав Ярославський у 2016 році очолив ДП "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Згідно з відкритою інформацією Ярославський досі значиться керівником цього ДП. Але у липня 2024 року було внесене рішення засновників (Фонду державного майна) про припинення юридичної особи в результаті реорганізації. І наразі Ярославський керує цим процесом.

За місяць до офіційного проголошення рішення про реорганізацію інституту дружина Ярославського зареєструвала ТОВ з аналогічною назвою. Це підприємство ще й зареєстроване за тією ж адресою, що і управління Держгеокадастру у Вінницькій області, а також однойменний з ТОВ державний інститут. Основним видом діяльності товариства стала діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

За 10 місяців існування ТОВка брала участь у 103 закупівлях, у 101 – перемогла, уклавши угод на загальну суму 2,41 млн грн. Всі закупівлі, крім однієї, відбувалися у Вінницькій області, а 72 були неконкурентними. Загальні доходи підприємства за 24 рік становили 5,2 млн грн.

Думки експертів

Народний депутат, колишній правоохоронець Михайло Цимбалюк у коментарі УНН зазначив, що правоохоронцям слід більш уважно придивитися до історії з інститутами Ярославських, бо не виключено, що ліквідація держпідприємства могла бути організована за попередньою змовою зацікавлених осіб.

Тут треба добре досліджувати. Можливо, справді, там була змова, і зацікавлені особи. Через це треба розглядати це комплексно. Я думаю, що правоохоронці це перевірять. По-перше, дуже важливо, щоб все відбувалося згідно з чинним законодавством, якщо закон таке дозволяє. А з іншого боку, чи це не було доведення спочатку до банкрутства, а потім зумисно створені такі умови, щоб передали (створили однойменну ТОВ – ред.) - зазначив Цимбалюк.

Він додав, що також необхідно перевірити, чи не було зловживань з боку ліквідатора державного підприємства, тобто Ярославського. Крім того, нардеп переконаний, що необхідно провести перевірку на дотримання усіх процедур ліквідації – розрахунку з працівниками, реалізації майна інституту тощо.

"На перший погляд, є певний сумнів у доброчесності", - зазначив він вказавши, що на такі висновки наштовхує те, що однойменну ТОВ створила особа, повʼязана із ліквідатором держпідприємства.

Адвокат, ексрадник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам звернув увагу на ще один цікавий момент – це введення в оману громадян, які приходять за послугами у "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" думаючи, що це державне підприємство, а потрапляють у приватну компанію.

Елементи введення в оману, я думаю, що тут є. Бо не завжди людина звертає увагу на організаційну форму юридичної особи, а в цьому випадку назва не те, що співзвучна, а вона має точно таку ж назву - зазначив Шрам.

Він зазначив, що законодавство прямо не забороняє використовувати одну й ту ж назву установ, проте це може вводити в оману громадян.

Інше в мене питання, як ліквідатор уклав договір, що за тою ж адресою зареєстрували юридичну особу, тобто, чи не використовував він свої повноваження ліквідатора всупереч тих повноважень, які йому надані, тобто надавши юридичну адресу і, напевно ж, уклався якийсь договір оренди. Вони ж не можуть просто використати адресу, яку їм заманеться? Вони, напевно, мали б укласти якийсь договір оренди приміщення, щоб там зареєструвати (однойменну ТОВ – ред.). Чи мав він право передавати в оренду на тій стадії, на якій перебувала ліквідація? І що мало відбутися з тим майном після ліквідації, куди воно перейшло, що з ним відбулося? Тут питання до ліквідатора, до дотримання в цьому контексті вимог чинного законодавств - зазначив Шрам.

Тож далі справа за правоохоронцями, які очевидно повинні перевірити, що насправді відбувається довкола Вінницького науково-дослідного та проектного інституту землеустрою і чи всі дії його ліквідатора Ярослава Ярославського були прозорими.