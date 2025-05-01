Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

Вокруг "Винницкого научно-исследовательского и проектного института землеустройства" разворачивается неоднозначная история. Государственное предприятие, находящееся в состоянии ликвидации под руководством Ярослава Ярославского, который кроме этого возглавляет ООО "Госзембанк", имеет "двойника" - частную компанию, зарегистрированную по тому же адресу. Создала компанию жена Ярославского Светлана Ярославская. Эксперты и депутаты, опрошенные УНН, подозревают, что в процессе реорганизации не обошлось без сговора и злоупотреблений, в частности, не исключено, доведение госпредприятия до банкротства.

Контекст

Как рассказывал УНН, председатель ООО "Госзембанк" Ярослав Ярославский в 2016 году возглавил ГП "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Согласно открытой информации Ярославский до сих пор числится руководителем этого ГП. Но в июле 2024 года было внесено решение учредителей (Фонда государственного имущества) о прекращении юридического лица в результате реорганизации. И сейчас Ярославский руководит этим процессом.

За месяц до официального провозглашения решения о реорганизации института жена Ярославского зарегистрировала ООО с аналогичным названием. Это предприятие еще и зарегистрировано по тому же адресу, что и управление Госгеокадастра в Винницкой области, а также одноименный с ООО государственный институт. Основным видом деятельности общества стала деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах.

За 10 месяцев существования ОООшка участвовала в 103 закупках, в 101 - победила, заключив соглашений на общую сумму 2,41 млн грн. Все закупки, кроме одной, проходили в Винницкой области, а 72 были неконкурентными. Общие доходы предприятия за 24 год составили 5,2 млн грн.

Мнения экспертов

Народный депутат, бывший правоохранитель Михаил Цимбалюк в комментарии УНН отметил, что правоохранителям следует более внимательно присмотреться к истории с институтами Ярославских, потому что не исключено, что ликвидация госпредприятия могла быть организована по предварительному сговору заинтересованных лиц.

Здесь надо хорошо исследовать. Возможно, действительно, там был сговор, и заинтересованные лица. Поэтому надо рассматривать это комплексно. Я думаю, что правоохранители это проверят. Во-первых, очень важно, чтобы все происходило в соответствии с действующим законодательством, если закон такое позволяет. А с другой стороны, не было ли это доведение сначала до банкротства, а потом умышленно созданы такие условия, чтобы передали (создали одноименное ООО - ред.) - отметил Цимбалюк.

Он добавил, что также необходимо проверить, не было ли злоупотреблений со стороны ликвидатора государственного предприятия, то есть Ярославского. Кроме того, нардеп убежден, что необходимо провести проверку на соблюдение всех процедур ликвидации - расчета с работниками, реализации имущества института и тому подобное.

"На первый взгляд, есть определенное сомнение в добропорядочности", - отметил он указав, что на такие выводы наталкивает то, что одноименное ООО создало лицо, связанное с ликвидатором госпредприятия.

Адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам обратил внимание на еще один интересный момент - это введение в заблуждение граждан, которые приходят за услугами в "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" думая, что это государственное предприятие, а попадают в частную компанию.

Элементы введения в заблуждение, я думаю, что здесь есть. Потому что не всегда человек обращает внимание на организационную форму юридического лица, а в этом случае название не то, что созвучно, а оно имеет точно такое же название - отметил Шрам.

Он отметил, что законодательство прямо не запрещает использовать одно и то же название учреждений, однако это может вводить в заблуждение граждан.

Другой у меня вопрос, как ликвидатор заключил договор, что по тому же адресу зарегистрировали юридическое лицо, то есть, не использовал ли он свои полномочия ликвидатора вопреки тех полномочий, которые ему предоставлены, то есть предоставив юридический адрес и, наверное же, заключился какой-то договор аренды. Они же не могут просто использовать адрес, который им вздумается? Они, наверное, должны были бы заключить какой-то договор аренды помещения, чтобы там зарегистрировать (одноименное ООО - ред.). Имел ли он право передавать в аренду на той стадии, на которой находилась ликвидация? И что должно было произойти с тем имуществом после ликвидации, куда оно перешло, что с ним произошло? Здесь вопрос к ликвидатору, к соблюдению в этом контексте требований действующего законодательства - отметил Шрам.

Поэтому дальше дело за правоохранителями, которые очевидно должны проверить, что на самом деле происходит вокруг Винницкого научно-исследовательского и проектного института землеустройства и все ли действия его ликвидатора Ярослава Ярославского были прозрачными.