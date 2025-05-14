Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

В Украине уже годами идет процесс уменьшения доли государства в экономике. Предприятия, которым из-за государственной формы собственности сложно конкурировать с частным бизнесом, идут под приватизацию. Так случилось с Винницким институтом землеустройства. И казалось бы, все хорошо, и учреждение должно получить второе дыхание - однако, как к процессу приватизации, так и к тому, что происходит после - есть ряд вопросов. УНН попытался разобраться в ситуации.

23 февраля 2024 года Государственное предприятие "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" официально перешло в частную собственность.

На момент приватизации институт возглавлял Ярослав Ярославский, который сейчас руководит процессом прекращения юрлица, а также возглавляет ООО "Госзембанк" (учредителем которого является Фонд госимущества Украины). Об этом "Госзембанке" мы уже писали, как и о странных обстоятельствах появления у жены Ярославского Светланы общества одноименного с приватизированным институтом . В этой публикации вскользь мы еще вернемся к этой теме.

А сейчас немного истории.

В декабре 2022 года Фонд госимущества включил единый имущественный комплекс (ЕИК) Винницкого института землеустройства в перечень объектов малой приватизации.

Единый имущественный комплекс института землеустройства включал в себя:

1.5 га земли и 6,7 тыс. м²- помещений в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях;

автопарк на 21 авто;

оргтехника и спецтехника, программное обеспечение;

база отдыха в поселке Сатанов Хмельницкой области.

В октябре 2023 года ФГИУ начал осуществлять полномочия владельца государственного института. Уже в декабре 2023 года винницкое отделение ФГИУ приняло решение о приватизации ЕИК института. А в феврале 24 года этот комплекс был продан с аукциона Обществу с ограниченной ответственностью "ИВАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" за более 54,6 млн грн. В апреле того же года с этой компанией был подписан договор о передаче имущества.

И вроде бы все гладко. Но если углубиться в историю процесса, то возникают некоторые нестыковки, которые в свою очередь порождают вопросы.

Прибыльный/убыточный институт

Ярослав Ярославский возглавил институт в 2016 году. А в 2018 году институт попал в поле зрения Антимонопольного комитета. Административная коллегия Винницкого областного территориального отделения АМКУ в своем решении указала, что институт вместе еще с двумя субъектами хозяйствования согласовывают свои действия на рынке предоставления услуг по землеустройству на рынке Винницкой области.

В решении также указывалось, что институт имеет на этом рынке долю в 10,9% и, как следует из контекста решения, был крупнейшим субъектом хозяйствования в сфере землеустройства в области. Лидер отрасли!

Возможно, что-то изменилось к моменту передачи предприятия на приватизацию? Если почитать интервью Ярославского, которое он дал после проведения аукциона по продаже ЕИК, то институт продолжал успешную работу.

Как пояснил тогда директор института, решение об изменении формы собственности не было обусловлено финансовыми или управленческими трудностями - государство выставило институт на приватизацию с целью оптимизации финансирования и повышения его конкурентоспособности на рынке.

Наш коллектив был и остается надежным партнером. Имеем сертификаты и лицензии, которые дают возможность выполнять работы на территории всей Украины. Кроме нашего региона, работаем в Киевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой областях. У нас есть многолетние проекты. Продолжаем работу над ними - говорил тогда Ярославский.

Также шла речь о том, что Винницкий институт фактически вытащил на себе аналогичные, но убыточные структуры в Хмельницком и Черновцах (которые за несколько лет до этого они стали филиалами института в Виннице).

"Мы просто поделились опытом и методами своей работы с соседями", - сказал тогда Ярославский, отвечая на вопрос о том, как им удалось спасти эти дочерние структуры.



Но здесь мы подходим к нестыковке.

В описании к лоту на аукционе по продаже института указано, что по состоянию на конец сентября 2023 года кредиторская задолженность составляла более 5,4 млн (в частности, 837 тысяч долгов по выплате заработной платы). А среди условий продажи указано следующее: погашение долгов по заработной плате, перед бюджетом в размере, который сложится на дату перехода к покупателю права собственности на ЕИК ГП "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства".

Так действительно ли успешным был институт на момент продажи? Если да, то откуда миллионная задолженность? И долги по заработной плате, да еще и такие, что в перспективе будут накапливаться?

Так чье ООО?

"Еще на сегодня мы являемся государственным предприятием. Когда мы войдем в реорганизацию все останется как было. Но теперь будет "ООО". Название сохраняется, права и обязанности сохраняются. (...) Весь процесс не останавливается, изменится только форма собственности", - пояснял Ярослав Ярославский в интервью после завершения аукциона по продаже института.



Говорил это Ярославский в апреле 2024 года, а уже в июне его жена Светлана Ярославская стала соучредительницей ООО "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства", зарегистрированного по тому же адресу в Виннице, что и государственный институт.

Форма собственности изменилась с государственной на "собственность Ярославских"?

А победитель где?

Интересно, что в структуре ООО, которым руководит Светлана Ярославская, нет и следа победителя аукциона по покупке ЕИК госинститута. Есть в предприятии Ярославской следы заместителя ее мужа в государственном институте Андрея Евпака, через его жену Викторию, которая выступила соучредительницей ООО, а вот компании-победителя конкурса - "Ивай Девелопмент Груп" - нет.

ООО "Ивай Девелопмент Груп" была зарегистрирована в сентябре 2022 г. и сначала называлась ООО "Пром Инвест Люкс", позже - ООО "Торговый дом "Пегас 2022".

Основным видом деятельности предприятия является строительство.

За менее чем три года своего существования компания несколько раз меняла руководителей и бенефициаров. При этом эти же люди выступают учредителями или руководителями многих других компаний - кое-кто причастен к десяткам предприятий разного профиля деятельности.

В конце 2023 г. руководителем ООО "Ивай Девелопмент Груп" стал винничанин Сергей Черешневый. А учредителем и конечным бенефициаром выступает Евгений Яцуков - он также является бенефициаром ООО "Гипанис Плюс", которое с 2019 года арендует часть помещения в здании, где расположен Винницкий институт землеустройства, под кафе.

Кроме того, Яцуков является учредителем, бенефициаром и руководителем ООО "ЖК-Гарант". Эта компания фигурирует в уголовном производстве, которое расследует полиция по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - действия совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц).

Досудебным расследованием установлены факты, которые могут свидетельствовать о совершении хищения бюджетных средств должностными лицами Департамента капитального строительства Винницкого городского совета в сговоре с должностными лицами ООО ЖК "Гарант" при закупке работ по капитальному ремонту сооружения гражданской защиты-убежище КНП "Винницкая городская клиническая больница № 1 по ул. Хмельницкое шоссе 96 в г. Виннице" и капитальному ремонту сооружения гражданской защиты по ул. Замостянской, 34а в г. Виннице - говорится в судебном постановлении.

Но вернемся собственно к "Ивай Девелопмент Груп". В открытой финансовой отчетности компании за 2024 год мы видим финансовые обязательства компании на сумму более 60 млн грн. Это не банковский кредит, а, вероятно, средства предоставленные, например, учредителем предприятия. Скорее всего, именно эти средства, происхождение которых следовало бы исследовать, были использованы для приобретения ЕИК Винницкого института землеустройства. А без них компании вряд ли бы хватило финансовой состоятельности приобрести это имущество.

Логично, что для отражения таких значительных расходов компания пыталась продать часть имущества - речь идет о зданиях, расположенных в Хмельницком и Черновцах. И они были выставлены на продажу.

Правда, оба аукциона завершились ничем. Но очевидно, что это не последняя попытка продать хотя бы часть имущественного комплекса. Также очевидным является и то, что несмотря на заверения в сохранении профиля Винницкого института землеустройства, которые после завершения аукциона со ссылкой на нового владельца озвучивал Ярослав Ярославский, и здание в Виннице скорее всего в конце концов уйдет с молотка.

Косвенно такую вероятность подтверждает судебное дело по иску Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области. Эта государственная структура арендовала часть помещений Винницкого института землеустройства. Как указывается в судебных документах 10 сентября 2024 года ООО "Ивай девелопмент груп" направило в Госгеокадастр в Винницкой области письмо с требованием вернуть помещения, которыми они пользуются, до 31 сентября 2024 года. Кроме того, винницкий Госгеокадастр был проинформирован, что с 23 декабря 2024 года помещения, которые они используют, не будут обеспечиваться тепло-, водо- и электроснабжением.

По нашей информации Управление Госгеокадастра выиграло в суде первой инстанции, но судебная тяжба продолжается в апелляции.

Но письма, направленные "Ивай Девелопмент Груп" в Управление Госгеокадастра, выглядят как попытка освободить помещение от "квартирантов", вероятно, с целью дальнейшей продажи здания. И вряд ли в этом контексте речь идет о сохранении прибыльного (или не совсем?) института землеустройства. Тем более, что уже так удачно зарегистрировано ООО-"тезка", которое, совсем случайно, оформлено на жену господина Ярославского.