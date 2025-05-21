Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

Чтобы у украинцев было качественное молоко, нужно больше, чем просто фермы. Несмотря на высокую норму потребления, производство сокращается из-за потери поголовья, оккупации и разрушенной инфраструктуры. В этих условиях племенные хозяйства и аграрные ученые, которые их поддерживают, становятся опорой отрасли: сохраняют генетику, дают работу и поддерживают громады, пишет УНН.

Молочные пропорции

Знали ли вы, что каждому украинцу для здорового питания нужно потреблять около 380 кг молочных продуктов в год? Именно такую норму установило Министерство здравоохранения. Это примерно 2,5–3 порции молочных продуктов ежедневно. Одна порция может включать: 200 мл молока или кефира, 150 мл йогурта, 30 г твердого сыра или 100 г кисломолочного сыра. Молоко также входит в состав многих блюд, поэтому его роль в рационе еще больше. Такие продукты важны, потому что обеспечивают организм кальцием, белками и витамином D.

К сожалению, из-за полномасштабной войны производство молока в Украине существенно сократилось. Многие молочные фермы получили повреждения или оказались на временно оккупированных территориях, что значительно усложнило процессы содержания скота и производства молочной продукции. По состоянию на 1 января 2023 года поголовье крупного рогатого скота в Украине уменьшилось на 336,9 тыс. голов по сравнению с предыдущим годом. Особенно тревожным является сокращение количества коров – на 191,2 тыс. голов, в результате чего их общая численность составляла всего 1,35 млн. Такие изменения непосредственно повлияли на объемы производства молока: в 2023 году в Украине было произведено 7,77 млн тонн, что на 946,2 тыс. тонн или 10,9% меньше, чем в 2022-м.

То есть имеем следующую фактическую ситуацию – норма потребления молочных продуктов в Украине остается высокой, но фактические возможности производства снижаются и это вызов для продовольственной безопасности и для здоровья украинцев, которое требует внимания.

От племени к полке

Для обеспечения украинцев качественными молочными продуктами в достаточном количестве необходимо не только развитие производства, но и восстановление основы отрасли – племенного животноводства. В молочном секторе племенные хозяйства обеспечивают высокую производительность, генетическое качество и стабильные надои, что напрямую влияет на объемы и качество молока. Хозяйства, содержащие племенные заводы, профессионально занимаются разведением чистопородных животных: они отбирают лучших, улучшают их качества и выращивают племенное поголовье для продажи или дальнейшего разведения. Это самый высокий уровень в племенном деле, и такой статус дает официальное подтверждение качества работы хозяйства.

Рассматривая ситуацию на практике, в частности, на опыте Полтавской области, стоит отметить государственное предприятие "Опытное хозяйство "Степное" Национальной академии аграрных наук Украины. Оно обеспечивает регион молочной продукцией и специализируется на разведении украинской черно-рябой и красно-рябой молочных пород коров. Если средний надой молока на корову в Украине как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в хозяйствах населения составляет около 5 тыс. кг/год, то показатели подопечных "Степного" варьируются на отметке около 7 тыс. кг/год.

Ученые сопровождают все производственные процессы и одновременно внедряют новые технологии в селекции, кормлении и ветеринарии для улучшения производительности с заботой о животных. При этом собственная кормовая база, современная техника, а также грамотный севооборот с использованием бобовых и органики из ферм позволяют восстанавливать плодородие почв и поддерживать работу всех составляющих деятельности хозяйства.

Но "Степное" – это не только о продукции. Это еще и о людях. Хозяйство обеспечивает более 200 работников стабильной работой и зарплатой, строит жилье, поддерживает местную школу, садик, амбулаторию, помогает с инфраструктурой поселка.

Таким образом, "Степное" является примером устойчивой модели агропроизводства, сочетающей в себе эффективное племенное животноводство, бережное отношение к природе, социальную ответственность и локальную продовольственную безопасность. Такие хозяйства – не просто фермы, а стратегические центры сохранения генетического потенциала, развития науки и поддержки украинского села.

Вместо выводов

На фоне сокращения поголовья скота и снижения производства молока по всей стране именно племенные предприятия могут стать фундаментом для восстановления отрасли. Их поддержка должна быть приоритетом государственной политики – как в контексте аграрного развития, так и продовольственной безопасности. Потому что путь "от племени к полке" – это не только о молоке. Это об ответственности, стабильности и будущем, которое начинается с фермы.

Напомним

Фонд госимущества пытается изъять 135 тыс. га земель у НААН, что может привести к катастрофическим последствиям для аграрной науки. Ученые, в свою очередь, предостерегают, что такие действия сделают невозможным полноценное финансирование исследований, развитие аграрной науки в Украине и уплату миллионов гривен налогов, что в результате негативно скажется на наполнении государственного бюджета.

В результате заслушивания позиций сторон комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики требует от Кабинета министров Украины не изымать государственные земельные участки, принадлежащие НААН, в пользу Фонда государственного имущества. Депутаты также убеждены, что обезземеливание Академии будет иметь несколько серьезных негативных последствий для дальнейшего развития государства, в частности, сокращение рабочих мест, что приведет к социальной напряженности в условиях войны и подрыву продовольственной и экономической безопасности Украины.