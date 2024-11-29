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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как сэкономить энергию и сократить счета за электричество: полезные советы

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Эксперты рассказали об эффективных способах экономии электроэнергии в условиях дефицита. Среди советов-использование LED-ламп, экорежимов бытовой техники и правильное планирование энергопотребления.

В условиях дефицита энергии, вызванного обстрелами РФ энергообъектов Украины, важно рационально использовать электроэнергию. Энергетики призывают правильно использовать электричество в условиях дефицита, чтобы не только сохранить ресурсы, но и облегчить нагрузку на сеть.

Об этом пишет портал "Энергосознательные", передает УНН

детали

Во-первых, стоит выбирать технику с высоким классом энергоэффективности (а+, а++), ведь она потребляет значительно меньше энергии по сравнению с моделями низшего класса.

Кроме того, правильная настройка техники помогает сэкономить энергию.

Всегда читайте инструкции к приборам и используйте экорежимы, если они есть.

Например, стиральные или посудомоечные машины в экорежимах потребляют меньше энергии и воды.

Также нужно планировать использование пожарной техники в непиковые часы (с 11: 00 до 16: 00 и с 21: 00 до 7: 00).

Важно не пытаться включать одновременно несколько энергозатратных приборов.

Лайфхаки для экономии электроэнергии: 

  • Обновите освещение. Замена обычных ламп на LED-лампы позволит экономить энергию в 10 раз. 
  • Выключайте свет, когда вам не нужно. Это позволит сохранить до 90 кВт / ч в год — что равно месяцу просмотра фильмов на LED-телевизоре.
  • Отключайте устройства в режиме ожидания. Это позволит сэкономить до 138 кВт/ч в год.Как использовать технику эффективно
  • Холодильник: всегда ставьте только холодные блюда, чтобы не нагружать его дополнительной работой.
  • Стиральная машина: стирайте одежду на низких температурах-современные моющие средства эффективно работают даже в холодной воде.
  • Бойлер: установите температуру 50-60°C для бытовых нужд, это позволит уменьшить расход энергии.
  • Пылесос: регулярно чистите мешок или контейнер для пыли-это позволит сэкономить до 40% энергии.
  • Компьютер и ноутбук: включайте режим сна, когда устройство не используется, это поможет снизить потребление электроэнергии на 30-40%.

Дополнительные советы по экономии 

Морозильная камера: размораживайте ее вовремя, это уменьшит расход энергии на 15-20%. 

Посудомоечная и стиральная машины: загружайте их на полную, что позволит сэкономить до 15% энергии.

Эти простые, но эффективные шаги позволяют снизить затраты на электроэнергию и делают дом более энергоэффективным, что важно как для бюджета, так и для поддержания стабильности энергетической системы страны в условиях дефицита.

Состояние энергетики после атак рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал , что по состоянию на сейчас сситуация в энергетике сложная, но контролируемая диспетчерами "Укрэнерго". Важно, что система сохранила и сохраняет целостность. Работа по преодолению последствий атаки не прекращается. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ЭкономикаЛайфхак
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль