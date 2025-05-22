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Для подписания меморандума Украине нужен новый руководитель - мид рф

Киев • УНН

 • 2292 просмотра

В мид рф заявили, что для подписания меморандума с россией нужен новый руководитель Украины, поскольку нынешний якобы потерял легитимность. Председатель Верховной Рады тоже может не подойти.

Для подписания меморандума Украине нужен новый руководитель - мид рф

Народ Украины должен избрать новое руководство для подписания меморандума с рф, председатель Верховной Рады юридически может не подойти на роль подписанта. Об этом заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

"Важно то, чья подпись, потому что сейчас нынешний их "руководитель" уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом", - сказал он.

По словам дипломата, нужно быть точно уверенным, что с украинской стороны подписывает договоренность об урегулировании "человек, имеющий на то мандат народа", "иначе будут проблемы". Мусихин при этом подчеркнул, что Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта.

Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас речь идет о каких-то внутренних требованиях украинской Конституции. По идее, если формально смотреть, это председатель парламента имеет какие-то полномочия по подписанию. Разрешат ли ему это делать внутри своей страны - большой вопрос

- считает представитель МИД РФ.

Сроков подготовки меморандума между Украиной и рф "нет и быть не может" - песков20.05.25, 03:42 • 4182 просмотра

Он отметил, что меморандуму, о котором говорилось в разговоре российского диктатора Путина и президента США Трампа, "нужен будет правильный подписант", но "сейчас это является проблемой". Мусихин добавил, что необходимо будет задуматься и о подписанте документов по урегулированию в целом.

Напомним

спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что точных сроков подготовки меморандума по урегулированию с Украиной "нет и быть не может". По его словам, все хотят это сделать максимально быстро, но "дьявол кроется в деталях".

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