Народ України має обрати нове керівництво для підписання меморандуму з рф, голова Верховної Ради юридично може не підійти на роль підписанта. Про це заявив директор правового департаменту мзс рф максим мусіхін, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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"Важливо те, чий підпис, тому що зараз нинішній їхній "керівник" вже давно втратив навіть внутрішню легітимність, не те що зовнішню. Відповідно, можуть бути проблеми з чинністю будь-якого договору, який підписується такою особою", - сказав він.

За словами дипломата, потрібно бути точно впевненим, що з української сторони підписує домовленість про врегулювання "людина, яка має на те мандат народу", "інакше будуть проблеми". мусіхін при цьому наголосив, що Володимир Зеленський не підходить на роль підписанта.

Треба, щоб український народ у вільному волевиявленні визначив свого нового керівника. Тоді буде легітимний підписант. А зараз йдеться про якісь внутрішні вимоги української Конституції. За ідеєю, якщо формально дивитися, це голова парламенту має якісь повноваження щодо підписання. Чи дозволять йому це робити всередині своєї країни - велике питання - вважає представник мзс рф.

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Він зазначив, що меморандуму, про який йшлося у розмові російського диктатора путіна та президента США Трампа "потрібний буде правильний підписант", але "зараз це є проблемою". мусіхін додав, що необхідно буде замислитися і про підписанта документів щодо врегулювання загалом.

Нагадаємо

спікер російського диктатора путіна дмитро пєсков заявив, що точних термінів підготовки меморандуму щодо врегулювання з Україною "немає і бути не може". За його словами, всі хочуть це зробити максимально швидко, але "диявол криється в деталях".

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