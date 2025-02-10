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Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Киев  •  УНН

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Подробные рекомендации по стирке и уходу за различными типами постельного белья, подушками и одеялами. Советы по выбору температурных режимов и способов сушки для различных тканей.

Постельное белье - это не только элемент комфорта, но и важная составляющая здорового сна. Регулярный и правильный уход за ним поможет сохранить его чистоту, мягкость и долговечность. 

УНН собрал основные правила ухода за постельным бельем.

Как часто нужно стирать постельное белье?

Менять и стирать постель необходимо не реже чем 1 раз в неделю. Летом или во время болезни лучше делать это чаще - раз в 5 дней. Особенно, часто менять постель нужно, если у вас есть домашние животные, которые спят на кровати, или вы привыкли есть в постели.

Стирать простыни, наволочки и пододеяльники стоит при температуре 60°C для большинства тканей. Все потому, что более низкие температуры могут не убить все бактерии или не удалить пот более эффективно. 

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Хлопок, лен, сатин: 40-60°C. Эти материалы выдерживают высокую температуру, что помогает эффективно уничтожать бактерии.

Шелк, вискоза: 30°C. Для деликатных тканей важно использовать щадящий режим стирки.

Махровое постельное белье: 60°C, чтобы сохранить мягкость и пушистость.

Также, перед стиркой всегда проверяйте этикетку производителя, поскольку разные материалы могут иметь особые требования.

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Регулярная стирка постельного белья также прекрасно помогает предотвращать появление клопов. Регулярная смена простыней поможет вам обнаружить их, а стирка и сушка в стиральной машине при высокой температуре могут помочь вам избавиться от них.

А вот такой элемент постельного белья как наматрасники или защитные чехлы для матраса можно стирать реже: достаточно одного раза в 2-3 месяца.

Большинство наматрасников можно стирать в стиральной машине вместе с другими постельными принадлежностями, при температуре 40-60 °C. 

Как правильно стирать подушки и одеяла?

Многие подушки из перьев, пуха и микрофибры можно стирать в стиральной машине. Стирать их нужно каждые 4-6 месяцев.

Если вы собираетесь стирать в машине, выберите деликатный режим. Стирка двух подушек одновременно может помочь сохранить их положение в стиральной машине. 

Подушки с эффектом памяти нельзя стирать в стиральной машине, но обычно их чехол можно снять и постирать. Чехлы стоит стирать дважды в год.

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Одеяло стоит стирать примерно 1-2 раза в год, чтобы оно оставалось свежим. Многие одеяла можно стирать дома, но лучший способ стирки будет зависеть от наполнителя и размера стиральной машины. 

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Если переживаете, чтобы не повредить как-то свое одеяло - можете отнести его в химчистку. 

Стирайте одеяло в стиральной машине только в том случае, если внутри барабана достаточно места. Одеяло не должно полностью заполнять барабан, поскольку в этом случае вода и моющее средство не смогут нормально циркулировать.

Для одеял с наполнителем из холлофайбера, синтетики или микрофибры: 30-40 °C. Необходимо стирать в стиральной машине на деликатном режиме.  Затем включите дополнительный цикл полоскания, чтобы удалить всю мыльную пену.

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Для шерстяных одеял: не выше 30°C. Стирать лучше в режиме машинной стирки на щадящем режиме.  

Для одеял из пера, пуха или шелка: отнесите их лучше в химчистку для профессиональной стирки.

Как ухаживать за матрасом?

Особых правил ухода за матрасом нет, впрочем его рекомендуют чистить каждые 6 месяцев. Кроме того, его стоит периодически переворачивать, как это часто указывают в инструкциях.

Некоторые матрасы этого не требуют, поэтому прислушайтесь к рекомендации производителя.

Людям, страдающим аллергией, следует обращать внимание на признаки аллергической реакции (насморк, зуд в глазах, сухость в горле), поскольку они могут быть признаком того, что матрас пора чистить.

Как правильно сушить постель?

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Всего есть несколько вариантов сушки постельного белья: на открытом воздухе, в помещении и в сушильной машине.

Сушка на открытом воздухе

Идеальный способ высушить постельное белье - это высушить его на воздухе. Сушка постельного белья под ультрафиолетовым светом (солнечным светом) поможет убить все микроорганизмы, живущие на простынях.

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Сушка в помещении

Если у вас нет возможности сушить стирку на улице, то еще одним вариантом является сушка в помещении.

Постарайтесь развешивать стирку в хорошо проветриваемом помещении, в идеале с открытыми окнами и хорошей циркуляцией воздуха. 

Если вам необходимо повесить постельное белье над дверью, старайтесь не использовать дверцу шкафа или гардероба, поскольку это может привести к появлению плесени в шкафу (которую будет сложно чистить).

Некоторые специалисты рекомендуют сушить простыни на батарее, но не делайте этого - это может привести к пожару, образованию плесени и увеличению счетов за отопление.

Сушка в сушильной машине

Хорошим вариантом является сушильная машина, но этот метод, может подойти не всем типам тканей.

Простыни, скорее всего, можно сушить в стиральной машине, но сначала проверьте этикетку с рекомендациями по уходу, чтобы убедиться, что это не так.

Одеяла из синтетического, холлофайбера или микрофибры можно сушить в сушильной машине (если они подходят), но обязательно используйте режим прохладной сушки или сушки на воздухе. 

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Избегайте сушки в сушильной машине шерстяных, шелковых, перьевых или пуховых одеял, поскольку это может привести к образованию комков или испортить наполнитель.  

Отличный способ сохранить пушистость постельного белья - это купить шарики для сушильной машины и положить их в машинку перед сушкой. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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