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Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Киев  •  УНН

 • 2237 просмотра

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Эксперт поделилась рекомендациями по выбору зубных щеток, паст и правильному уходу за ротовой полостью. Названы 5 главных правил ежедневной гигиены для здоровых зубов.

Уход за ротовой полостью - не только залог красивой улыбки, но и забота о вашем здоровье в целом. Неправильный выбор зубной щетки или пасты может не только снизить эффективность очистки, но и повредить зубам и деснам. 

УНН пообщался со стоматологом Юлией Чекаловой и разобрался, как правильно выбрать зубную щетку, которая будет отвечать вашим потребностям, на что обращать внимание при выборе зубной пасты, и какие ошибки в уходе за зубами встречаются чаще всего. 

Как правильно поддерживать гигиену полости рта?

Ежедневная профилактика, в том числе правильная чистка зубов зубной щеткой и зубной нитью, позволяет предотвратить развитие заболеваний ротовой полости, и эти процедуры являются менее болезненными, дорогостоящими и проблемными, чем лечение поражений, которые могли бы быть остановлены на начальной стадии. Между регулярными визитами к стоматологу каждый из нас должен придерживаться простых рекомендаций, что значительно уменьшает риск развития кариеса, пародонтита и других заболеваний ротовой полости.

Вот список простых, но эффективных советов:

- чистите зубы зубной щеткой два раза в день и чистите межзубные промежутки зубной нитью каждый день;

- придерживайтесь сбалансированного режима питания, ограничивая промежуточные закуски между основными приемами пищи;

- используйте продукты для ухода за ротовой полостью с содержанием фтора, только в том случае, если вы сдали анализ на минеральные компоненты и обнаружили недостаток фтора.

Как правильно выбирать зубную щетку?

При выборе зубной щетки эксперт рекомендует обратить внимание на несколько моментов. Например, важно правильно подобрать жесткость щетины. Если у вас чувствительные зубы или десна, то, конечно, лучшим вариантом будет щетка с мягкой щетиной. А среднюю и жесткую щетину стоматолог советует только в редких случаях. Также стоит обратить внимание на то, что щетину лучше брать из синтетических материалов, ведь считается более гигиеничной, чем натуральная.

Сейчас большую популярность приобрели электрические щетки и, по словам Юлии Чакаловой, они лучше, чем ручные.

"Лично я больше за электрическую щетку, она помогает сделать те движения, которые человек может даже не знать, тем самым более качественно очистит поверхность зуба",— отметила эксперт.

На что стоит обратить внимание при выборе зубной пасты?

Все зубные пасты можно разделить на два типа: гигиенические и лечебно-профилактические. Гигиенические пасты нужны для того, чтобы просто механически удалить остатки пищи и налет с зубов. Они не содержат никаких лечебных компонентов. А вот лечебно-профилактические - совсем другая история. Они предназначены для предотвращения проблем с зубами и деснами, таких как кариес, гингивит или пародонтоз. В таких пастах есть антисептические и противовоспалительные вещества, которые реально помогают.

"Когда выбираете пасту, обращайте внимание на ее запах, вкус и состав, особенно если имеете аллергии. Многие пасты содержат растительные компоненты, которые могут вызвать реакцию. И, конечно, лучше брать ту, где минимум консервантов, красителей и пенообразователей", - говорит Юлия Чекалова.

Чего точно не должно быть в составе пасты?

1. SLS/SLES - это те вещества, из-за которых паста пенится. Но они разрушают защитный барьер слизистой оболочки рта, вызывая сухость и даже аллергию.

2. Антибиотики (триклозан, триклогард) - они могут плохо влиять на микрофлору полости рта и даже на иммунитет. Использовать пасты с антибиотиками можно только по назначению врача.

3. Карбонат кальция - это дешевый абразив, который оставляет царапины на эмали, нарушает ее структуру и даже провоцирует кариес.

Смена зубной щетки

Зубную щетку стоит менять каждые 3-4 месяца, но бывают ситуации, когда это нужно сделать раньше. Одним из самых первых признаков, что вашу щетку уже необходимо заменить является ее внешний вид: если щетина торчит в разные стороны, щетка уже чистит хуже. Из-за этих факторов вы можете даже повредить десна. Также, если на щетке есть трещины или другие дефекты, ее лучше выбросить. В таких местах скапливаются бактерии.

Кстати, существуют щетки, в которых щетина бледнеет, когда ее стоит заменить.

О том, что щетку стоит заменить также говорит то, чувствуете ли вы привычную чистоту зубов. Если же нет, то это означает изношенность щетины.

Обязательно стоит заменить свою щетку после того, как вы болели простудой, стоматитом или гриппом. Это необходимо для избежания повторного заболевания.

Чтобы ваша щетка вам дольше служила Юлия Чекалова советует хорошо промывать ее после каждого использования, а также ставить щетку вертикально, чтобы та лучше просохла.

Как правильно чистить язык и почему это важно для общей гигиены полости рта?

Не менее важной частью ухода за полостью рта является чистка языка, о которой многие забывают. Здесь эксперт выделяет два способа: можно использовать обычную зубную щетку или специальный скребок. Скребки бывают пластиковые или металлические и специально созданы, чтобы удалять бактерии и остатки пищи с поверхности языка.

Если вы чистите язык зубной щеткой, просто положите его на заднюю часть языка и двигайте короткими движениями вперед и назад, постепенно очищая всю поверхность.

Если же вы используете скребок, все еще проще: ставьте его на заднюю часть языка и аккуратно тяните к кончику. Делаете так несколько раз, не забывая промывать скребок после каждого прохода. Однако, тут главное не переусердствовать и сильно не надавливать на язык, ведь так его можно травмировать. 

Чистка языка помогает избавиться от различных бактерий и уменьшает количество легких соединений серы, вызывающих неприятный запах изо рта.

К тому же в языке скапливаются остатки пищи, которые могут легко попасть на зубы и десны и спровоцировать воспаление. Если чистить язык хотя бы два раза в день, можно существенно уменьшить количество вредных бактерий.

Правильный уход за языком помогает избежать патологии "черный язык".

"Это, конечно, звучит страшно, но это временное состояние. Он возникает, когда мертвые клетки накапливаются на языке, в результате чего рецепторы на его поверхности удлиняются и начинают собирать пищу и бактерии. Регулярная чистка языка помогает избежать этого", - пояснила эксперт.

Кроме того, чистка языка удаляет пленку из мертвых клеток и бактерий, освобождая вкусовые рецепторы. Таким образом, чувство вкуса пищи может значительно улучшиться.

5 правил повседневной жизни человека со здоровыми зубами

Если хотите иметь здоровые зубы, есть несколько простых правил, которых стоит придерживаться ежедневно. Это не займет много времени, но очень важно для вашей улыбки:

1. Чистить зубы два раза в день

Чистка зубов утром до завтрака и вечером перед сном - это основа.

2. Не забывать про межзубные промежутки

Щетка не достает везде, особенно между зубами. Здесь на помощь приходят зубная нить или ирригатор. Это поможет избежать налета и кариеса в самых тяжелых местах.

3. Чистить язык

Многие об этом забывают, но язык тоже нуждается в уходе. Там накапливаются бактерии, которые могут вызвать неприятный запах и повлиять на зубы. Используйте скребок или даже обратную сторону щетки-это быстро и эффективно.

4. Следить за рационом и пить воду

Ограничьте сладости и кислые напитки, потому что они разрушают эмаль. Вместо этого пейте больше воды - это помогает смыть остатки пищи и поддерживать нормальный уровень слюны, которая защищает зубы.

5. Регулярно ходить к стоматологу

Даже если ничего не беспокоит, раз в полгода стоит наведаться к стоматологу. Осмотр и профессиональная чистка помогут выявить мелкие проблемы до того, как они станут крупными.

Алина Волянская

Алина Волянская

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