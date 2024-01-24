Что можно сделать для улучшения сна: советы специалистов

Сон играет жизненно важную роль в поддержании нашего физического здоровья, психического благополучия и общего качества жизни. Как его улучшить, дали советы в Центре общественного здоровья, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, качество и продолжительность сна значительно влияют на большое количество аспектов нашей повседневной жизни, включая соматическое здоровье и пищевое поведение.

Поэтому, специалисты дали ряд советов, что можно сделать для улучшения сна:

Создать соответствующую рутину перед сном, чтобы настроиться на засыпание.

Создать соответствующую среду - темная тихая спальня, комфортное постельное и нательное белье.

Не превращать кровать в столовую или рабочее место. Она только для отдыха, сна и секса, отмечают в ЦОЗ.

Стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Физическая активность важна, но важно не заниматься тяжелыми физическими упражнениями непосредственно перед сном.

Проветривать комнату перед сном.

Последний прием пищи - минимум за четыре часа перед сном, избегать активизирующих напитков - кофе, чая, алкоголя.

Когда сон не наступает, можно сделать дыхательные практики "4-7-8": на 4 счета вдох, на 7 - задержать, и на 8 - выдох. Так делать в течение 5 минут.

Если сон был прерван и вы недоспали, советуют сделать следующее:

Пить достаточно воды, поскольку усталость усиливается из-за обезвоживания. Не злоупотребляйте кофе. Кофеин добавляет энергии, но может вызвать тревожность и проблемы со сном следующей ночью. Не переедайте сладостей. Недостаток сна приводит к нехватке энергии, что может вызвать потребность выбирать пищу с большим содержанием сахара. Лучше выбрать полноценный прием пищи вместо короткого перекуса из простых углеводов. Уменьшение нагрузки на следующий день. После недоспанной ночи может быть трудно сосредоточиться, поэтому лучше выбрать меньше задач. Короткий сон во время дня может помочь восстановить энергию.

"Если вы имеете длительные нарушения сна, то не медлите и обращайтесь за помощью к своему семейному врачу. Ведь сон и его влияние слишком ценны, чтобы этим пренебрегать", - отмечают специалисты.

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