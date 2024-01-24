Что можно сделать для улучшения сна: советы специалистов
Чтобы улучшить сон, Центр общественного здоровья предлагает ряд советов.
В Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли шесть человек, около десяти ранены
60-тонный бензовоз взорвался рядом с рынком в Улан-Баторе (Монголия), в результате чего погибли шесть человек, включая трех пожарных, и более десяти получили ранения. Ведется расследование для установления причины взрыва.
Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет
Немецкий музыкальный продюсер Франк Фариан - основатель диско-группы Boney M - умер в возрасте 82 лет.
Враг атаковал Украину беспилотниками: на Полтавщине работала ПВО, один дрон упал на территории Лубенского района
Российские войска атаковали Украину с помощью беспилотников, в Полтавской области работала ПВО.
Сумскую область россияне обстреляли 28 раз, под огонь попали пять громад
Российские войска 28 раз обстреляли Сумскую область в Украине, вызвав 158 взрывов. Пять громад были обстреляны из артиллерии, минометов, гранатометов, беспилотников и кассетных боеприпасов.
Оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300, среди раненых 4-летний ребенок - полиция
Российская армия обстреляла Киевский район Харькова ракетами С-300, что стало уже третьей атакой за день. Сообщается о семи жертвах, среди которых 4-летний ребенок.
Силы ПВО сбили 22 из 44 ракет пущенных из рф - уточнение от Генштаба
По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские силы противовоздушной обороны сбили 22 из 44 ракет, запущенных с территории России. Удары включали различные типы ракет и привели к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры.
Более 200 различных объектов повреждены, 18 человек погибли: Зеленский о новой массированной атаке рф
По словам президента Владимира Зеленского, в результате очередного массированного российского удара в Украине было повреждено более 200 объектов и погибло 18 человек. Он предупредил, что количество погибших может возрасти, поскольку спасательные работы продолжаются, особенно в Харькове.
Армия рф в третий раз за сутки нанесла удар по Харькову: предварительно, 7 человек пострадали
Киевский район Харькова в третий раз за сутки подвергся обстрелу, который нанес ущерб гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, семь человек получили ранения.
Десятинную церковь в Киеве отныне можно увидеть в дополненной реальности
Новый информационный стенд с технологией дополненной реальности (AR) позволяет местным жителям и гостям Киева увидеть и взаимодействовать с исторической Десятинной церковью в цифровом формате. Стенд, расположенный возле Национального музея истории Украины, содержит информационные ресурсы, аудиогиды и ссылки на 3D-модели археологических находок.