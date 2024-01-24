Что можно сделать для улучшения сна: советы специалистов

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  104517 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  122001 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  128659 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  161518 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  178655 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167450 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Что можно сделать для улучшения сна: советы специалистов

Чтобы улучшить сон, Центр общественного здоровья предлагает ряд советов.

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Что можно сделать для улучшения сна: советы специалистов

В Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли шесть человек, около десяти ранены

60-тонный бензовоз взорвался рядом с рынком в Улан-Баторе (Монголия), в результате чего погибли шесть человек, включая трех пожарных, и более десяти получили ранения. Ведется расследование для установления причины взрыва.

Новости Мира •   •  4996 просмотра
В Монголии взорвался 60-тонный газовоз: погибли шесть человек, около десяти ранены

Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет

Немецкий музыкальный продюсер Франк Фариан - основатель диско-группы Boney M - умер в возрасте 82 лет.

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Основатель Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет

Враг атаковал Украину беспилотниками: на Полтавщине работала ПВО, один дрон упал на территории Лубенского района

Российские войска атаковали Украину с помощью беспилотников, в Полтавской области работала ПВО.

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Враг атаковал Украину беспилотниками: на Полтавщине работала ПВО, один дрон упал на территории Лубенского района

Сумскую область россияне обстреляли 28 раз, под огонь попали пять громад

Российские войска 28 раз обстреляли Сумскую область в Украине, вызвав 158 взрывов. Пять громад были обстреляны из артиллерии, минометов, гранатометов, беспилотников и кассетных боеприпасов.

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Сумскую область россияне обстреляли 28 раз, под огонь попали пять громад

Оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300, среди раненых 4-летний ребенок - полиция

Российская армия обстреляла Киевский район Харькова ракетами С-300, что стало уже третьей атакой за день. Сообщается о семи жертвах, среди которых 4-летний ребенок.

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Оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300, среди раненых 4-летний ребенок - полиция

Силы ПВО сбили 22 из 44 ракет пущенных из рф - уточнение от Генштаба

По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские силы противовоздушной обороны сбили 22 из 44 ракет, запущенных с территории России. Удары включали различные типы ракет и привели к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры.

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Силы ПВО сбили 22 из 44 ракет пущенных из рф - уточнение от Генштаба

Более 200 различных объектов повреждены, 18 человек погибли: Зеленский о новой массированной атаке рф

По словам президента Владимира Зеленского, в результате очередного массированного российского удара в Украине было повреждено более 200 объектов и погибло 18 человек. Он предупредил, что количество погибших может возрасти, поскольку спасательные работы продолжаются, особенно в Харькове.

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Более 200 различных объектов повреждены, 18 человек погибли: Зеленский о новой массированной атаке рф

Армия рф в третий раз за сутки нанесла удар по Харькову: предварительно, 7 человек пострадали

Киевский район Харькова в третий раз за сутки подвергся обстрелу, который нанес ущерб гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, семь человек получили ранения.

Война •   •  21313 просмотра
Армия рф в третий раз за сутки нанесла удар по Харькову: предварительно, 7 человек пострадали

Десятинную церковь в Киеве отныне можно увидеть в дополненной реальности

Новый информационный стенд с технологией дополненной реальности (AR) позволяет местным жителям и гостям Киева увидеть и взаимодействовать с исторической Десятинной церковью в цифровом формате. Стенд, расположенный возле Национального музея истории Украины, содержит информационные ресурсы, аудиогиды и ссылки на 3D-модели археологических находок.

Культура •   •  19277 просмотра
Десятинную церковь в Киеве отныне можно увидеть в дополненной реальности