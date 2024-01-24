Що можна зробити для покращення сну: поради спеціалістів
Київ • УНН
Щоб покращити сон, Центр громадського здоров'я пропонує низку порад
Сон відіграє життєво важливу роль у підтримці нашого фізичного здоров'я, психічного благополуччя та загальної якості життя. Як його покращити, дали поради у Центрі громадського здоров'я, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, якість і тривалість сну значно впливають на велику кількість аспектів нашого повсякденного життя, включаючи соматичне здоров'я та харчову поведінку.
Тож, фахівці дали низку порад, що можна зробити для покращення сну:
- Створити відповідну рутину перед сном, щоби налаштуватися на засинання.
- Створити відповідне середовище - темна тиха спальня, комфортна постільна і натільна білизна.
- Не перетворювати ліжко на їдальню чи робоче місце. Воно лише для відпочинку, сну та сексу, зазначають у ЦГЗ.
- Намагатися засинати і прокидатися у той самий час.
- Фізична активність важлива, але важливо не займатися важкими фізичними вправами безпосередньо перед сном.
- Провітрювати кімнату перед сном.
- Останній прийом їжі - щонайменше за чотири години перед сном, уникати активізуючих напоїв - кави, чаю, алкоголю.
- Коли сон не наступає, можна зробити дихальні практики “4-7-8”: на 4 рахунки вдих, на 7 - затримати, і на 8 - видих. Так робити протягом 5 хвилин.
Якщо сон був перерваний і ви недоспали, радять зробити наступне:
- Пити достатньо води, оскільки втома підсилюється через зневоднення.
- Не зловживайте кавою. Кофеїн додає енергії, утім може викликати тривожність і проблеми зі сном наступної ночі.
- Не переїдайте солодощів. Недостатність сну призводить до браку енергії, що може викликати потребу обирати їжу із більшим вмістом цукру. Краще обрати повноцінний прийом їжі замість короткого перекусу із простих вуглеводів.
- Зменшення навантаження наступного дня. Після недоспаної ночі може бути важко зосередитися, тому краще обрати менше завдань.
- Короткий сон під час дня може допомогти відновити енергію.
"Якщо ви маєте тривалі порушення сну, то не зволікайте та звертайтеся за допомогою до свого сімейного лікаря. Адже сон та його вплив надто цінні, щоб цим нехтувати", - зауважують спеціалісти.
Як доглядати за шкірою обличчя та рук взимку: поради фахівців18.01.24, 06:00 • 58281 перегляд