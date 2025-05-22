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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 54414 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

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В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы

Киев • УНН

 • 13718 просмотра

В Дарницком районе обломки вражеского БпЛА упали на территории школы. Глава КГВА сообщил, что обошлось без пострадавших и возгорания.

В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы

В Киеве в результате атаки российских войск дронами обломки упали на территории школы, сообщил в четверг председатель Киевской ГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Обломки вражеского БпЛА упали на территории школы в Дарницком районе. К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания

- написал председатель КГВА.

Перед этим Ткаченко предупредил о том, что к Киеву приближаются вражеские БпЛА, и возможной работе ПВО.

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов22.05.25, 08:19 • 1076 просмотров

Юлия Шрамко

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