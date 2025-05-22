В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы
Киев • УНН
В Дарницком районе обломки вражеского БпЛА упали на территории школы. Глава КГВА сообщил, что обошлось без пострадавших и возгорания.
В Киеве в результате атаки российских войск дронами обломки упали на территории школы, сообщил в четверг председатель Киевской ГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Обломки вражеского БпЛА упали на территории школы в Дарницком районе. К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания
Перед этим Ткаченко предупредил о том, что к Киеву приближаются вражеские БпЛА, и возможной работе ПВО.
В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов22.05.25, 08:19 • 1076 просмотров