У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи
Київ • УНН
У Дарницькому районі уламки ворожого БпЛА впали на території школи. Голова КМВА повідомив, що обійшлося без постраждалих і загоряння.
У Києві внаслідок атаки російських військ дронами уламки впали на території школи, повідомив у четвер голова Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання
Перед цим Ткаченко попередив про те, що до Києва наближаються ворожі БпЛА, і можливу роботу ППО.
На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів22.05.25, 08:19 • 1100 переглядiв