У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи

У Києві внаслідок атаки російських військ дронами уламки впали на території школи, повідомив у четвер голова Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і займання - написав голова КМВА.

Перед цим Ткаченко попередив про те, що до Києва наближаються ворожі БпЛА, і можливу роботу ППО.

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів