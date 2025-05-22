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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 54491 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

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21 травня, 09:43 • 128785 перегляди

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На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. В регіоні активно працюють сили протиповітряної оборони.

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

У Київській області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів, повідомили у Київській ОВА, пише УНН.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО

- повідомили в ОВА.

У Києві, Київській області та низці областей - повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ незадовго до 8 години попередили про БпЛА над столицею і закликали Київ залишатися в укриттях. Також, за даними ПС ЗСУ, ворожі дрони було зафіксовано:

  • Черкащина: БпЛА курсом на Канів та Драбів;
    • Полтавщина : БпЛА у напрямку Глобиного, Миргорода;
      • Чернігівщина: БпЛА повз Десну курсом на Київщину.

        На Київщині через атаку дронів постраждала ціла сім'я: деталі від ОВА21.05.25, 07:20 • 4056 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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