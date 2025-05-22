На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. В регіоні активно працюють сили протиповітряної оборони.
У Київській області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів, повідомили у Київській ОВА, пише УНН.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО
У Києві, Київській області та низці областей - повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ незадовго до 8 години попередили про БпЛА над столицею і закликали Київ залишатися в укриттях. Також, за даними ПС ЗСУ, ворожі дрони було зафіксовано:
- Черкащина: БпЛА курсом на Канів та Драбів;
- Полтавщина : БпЛА у напрямку Глобиного, Миргорода;
- Чернігівщина: БпЛА повз Десну курсом на Київщину.
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