На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

У Київській області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів, повідомили у Київській ОВА, пише УНН.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО - повідомили в ОВА.

У Києві, Київській області та низці областей - повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ незадовго до 8 години попередили про БпЛА над столицею і закликали Київ залишатися в укриттях. Також, за даними ПС ЗСУ, ворожі дрони було зафіксовано:

Черкащина: БпЛА курсом на Канів та Драбів;

Полтавщина : БпЛА у напрямку Глобиного, Миргорода;

Чернігівщина: БпЛА повз Десну курсом на Київщину.

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