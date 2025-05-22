В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов
Киев • УНН
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. В регионе активно работают силы противовоздушной обороны.
В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов, сообщили в Киевской ОВА, пишет УНН.
Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО
В Киеве, Киевской области и ряде областей - воздушная тревога.
Воздушные силы ВСУ незадолго до 8 часов предупредили о БпЛА над столицей и призвали Киев оставаться в укрытиях. Также, по данным ПС ВСУ, вражеские дроны были зафиксированы:
- Черкасская область: БпЛА курсом на Канев и Драбов;
- Полтавская область: БпЛА в направлении Глобино, Миргорода;
- Черниговская область: БпЛА мимо Десны курсом на Киевщину.
В Киевской области из-за атаки дронов пострадала целая семья: детали от ОВА21.05.25, 07:20 • 4020 просмотров