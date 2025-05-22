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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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21 мая, 11:37 • 49900 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

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В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

Киев • УНН

 • 350 просмотра

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. В регионе активно работают силы противовоздушной обороны.

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов, сообщили в Киевской ОВА, пишет УНН.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО

- сообщили в ОВА.

В Киеве, Киевской области и ряде областей - воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ незадолго до 8 часов предупредили о БпЛА над столицей и призвали Киев оставаться в укрытиях. Также, по данным ПС ВСУ, вражеские дроны были зафиксированы:

  • Черкасская область: БпЛА курсом на Канев и Драбов;
    • Полтавская область: БпЛА в направлении Глобино, Миргорода;
      • Черниговская область: БпЛА мимо Десны курсом на Киевщину.

        В Киевской области из-за атаки дронов пострадала целая семья: детали от ОВА21.05.25, 07:20 • 4020 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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