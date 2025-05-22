В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов, сообщили в Киевской ОВА, пишет УНН.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО - сообщили в ОВА.

В Киеве, Киевской области и ряде областей - воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ незадолго до 8 часов предупредили о БпЛА над столицей и призвали Киев оставаться в укрытиях. Также, по данным ПС ВСУ, вражеские дроны были зафиксированы:

Черкасская область: БпЛА курсом на Канев и Драбов;

Полтавская область: БпЛА в направлении Глобино, Миргорода;

Черниговская область: БпЛА мимо Десны курсом на Киевщину.

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