Ученые обнаружили два простых способа борьбы с усталостью на работе

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Исследование американских университетов показало, что микроперерывы и поддержка руководителя значительно снижают усталость работников. Наибольший эффект наблюдается в периоды повышенного стресса и большой рабочей нагрузки.

Поддержка руководителя и микроперерывы могут быть как простыми так и решающими способами для решения проблем усталости.

Передает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Существует несколько важных факторов, которые могут способствовать уменьшению рабочей усталости, это было обнаружено на основе исследования, проведенного учеными из Университета Уэйк Форест, Университета Содружества Вирджинии (VCU) и Северо-Восточного университета в США.

Вот что наиболее важно:

  • Микроперерывы

    Микроперерывы - это простой и экономически эффективный способ борьбы с усталостью, особенно когда рабочая нагрузка большая

    - объясняет представитель Школы бизнеса VCU Линдси Андиола.
    • Поддержка руководителя - еще один важный фактор.

      Поддержка руководителя играет важную роль в уменьшении усталости. Вместе эти два механизма предлагают существенное облегчение для профессионалов, работающих в напряженные сезоны или в другие периоды работы с высоким уровнем стресса

      - отмечают в VCU.
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      Исследователи опросили 44 бухгалтера об их рабочих привычках, а затем провели контролируемый эксперимент по изучению усталости и микроперерывов с участием еще 179 участников.

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      Было доказано, что микроперерывы и регулярная поддержка руководителя снижают усталость. Для работающих бухгалтеров польза от этих мероприятий была значительной только в наиболее напряженное время года, что свидетельствует о том, что они наиболее полезны именно тогда, когда они больше всего нужны, то есть в периоды повышенного стресса.

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