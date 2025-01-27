Науковці виявили два прості способи боротьби з втомою на роботі

Підтримка керівника та мікроперерви можуть бути як простими так і вирішальними способами для рішення проблем втоми.

Передає УНН із посиланням на Science Alert.

Деталі

Існує декілька важливих факторів, які можуть сприяти зменшеню робочої втоми, це було виявлено на основі дослідження, проведеного вченими з Університету Уейк Форест, Університету Співдружності Вірджинії (VCU) та Північно-Східного університету в США.

Ось що найбільш важливе:

Мікроперерви

Мікроперерви - це простий та економічно ефективний спосіб боротьби з втомою, особливо коли робоче навантаження велике - пояснює представник Школи бізнесу VCU Ліндсі Андіола.

Підтримка керівника - ще один важливий фактор.

Підтримка керівника відіграє важливу роль у зменшенні втоми. Разом ці два механізми пропонують найсуттєвіше полегшення для професіоналів, які працюють у напружені сезони або в інші періоди роботи з високим рівнем стресу - зазначають у VCU.

Дослідники опитали 44 бухгалтери про їхні робочі звички, а потім провели контрольований експеримент з вивчення втоми та мікроперерв за участі ще 179 учасників.

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Було доведено, що мікроперерви та регулярна підтримка керівника знижують втому. Для працюючих бухгалтерів користь від цих заходів була значною лише в найбільш напружену пору року, що свідчить про те, що вони є найбільш корисними саме тоді, коли вони найбільше потрібні, тобто в періоди підвищеного стресу.

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