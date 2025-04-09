Ожидается, что до конца недели Президент Зеленский подпишет указ об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Украина предупредила союзников, что сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку россия разворачивает втрое большую огневую мощь, требуя 200 000 снарядов в месяц. На этой неделе министр обороны Рустем Умеров написал своим коллегам из Европейского Союза.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил США за оборонную и экономическую помощь Украине и обсудил ожидания от решений саммита НАТО 2024 года по евроатлантической интеграции Украины.
Министерство обороны Украины и Министерство обороны США подписали меморандум о взаимопонимании по усилению сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи по безопасности, предоставляемой Украине.
Украина нуждается в большем количестве боеприпасов для защиты от российского вторжения, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед встречей с министрами обороны стран-членов ЕС.
Представитель Пентагона заявил, что "не отслеживает никаких изменений" в верхушке украинского командования на фоне слухов о замене главнокомандующего Валерия Залужного.
Министерство обороны Украины сделало первое заявление на фоне слухов о возможных отставках главнокомандующего Валерия Залужного и министра обороны Рустема Умерова.
В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память погибших в борьбе за независимость Украины. Он возложил цветы к памятным знакам, подчеркнув, что все герои, которые пожертвовали собой ради свободы Украины, навсегда вошли в историю нации.
Министерство обороны Украины проводит внезапные проверки территориальных призывных пунктов, выявляя многочисленные нарушения. Министр обороны Умеров поблагодарил силовые ведомства за сотрудничество в исправлении недостатков.
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность к сотрудничеству с коллегой из Польши и призвал польских производителей оружия к партнерству с украинскими компаниями.
Французские сенаторы посетили Польшу и Украину, выступая за увеличение поставок беспилотников, артиллерии и военного оборудования в Украину, обсуждая ход и потребности конфликта.
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность сотрудничать с французскими компаниями в совместном производстве вооружений или непосредственно закупать их.
Министр обороны Украины обсудил со своим португальским коллегой подготовку украинского персонала для истребителей F-16 и другую помощь для противодействия российской агрессии.
В ноябре-декабре 2023 года Вооруженные силы Украины внедрили еще семь стандартов НАТО, сосредоточившись на таких сферах, как военно-морская связь и качество топлива, достигнув в целом 301 стандарта, интегрированного в оперативную совместимость с НАТО.
Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Украина освободит Крым в 2024 году, и уверяет в дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США. Обе политические партии США поддерживают Украину в борьбе с "силами зла".
Министерство обороны Украины разъяснило, что члены семьи министра обороны Рустема Умерова являются исключительно гражданами Украины, опровергнув утверждение СМИ о наличии у них гражданства США. Паспорта детей были восстановлены в посольстве Украины в США.
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил готовность совместно с США инвестировать в оборонные предприятия и напрямую покупать оружие американского производства.
Латвия увеличит свои усилия по подготовке военных. До конца года еще более 1500 дополнительных украинских военнослужащих пройдут тренировки.
Министр обороны США Ллойд Остин встретился с украинским министром Рустемом Умеровым, чтобы подтвердить поддержку США, обсудив вопросы помощи, включая противовоздушную оборону и сотрудничество в производстве оружия.
Украинские чиновники встретились с американскими законодателями, чтобы обсудить насущные оборонные потребности Украины, включая противовоздушную оборону и передачу F-16, а также отметили евроатлантическую интеграцию и реформы, которые продолжаются, несмотря на войну.
Украинская делегация встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, обсудив значительный пакет американской помощи Украине.
Новым командующим Военно-медицинских сил ВСУ стал Анатолий Казмирчук. Причинами его назначения стали поставки некачественных турникетов в Вооруженные силы и необходимость повышения качества медицинского обслуживания военнослужащих