Украинская делегация в США встретилась со спикером Палаты представителей Джонсоном

Украинская делегация в составе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя ОП Андрея Ермака и посла Украины в США во время пребывания с визитом в Америке встретились со спикером Палаты представителей США Майка Джонсона. Об этом во время национального телемарафона Единые Новости сообщила госпожа посол Украины Оксана Маркарова, передает УНН.

Детали

Маркарова отметила, что встреча с Джонсоном была очень теплой и продуктивной.

Она уточнила, что пакет помощи Украине от США находится на рассмотрении как в Сенате, так и в Палате представителей.

Тот пакет, который мы ожидаем, который будет проголосован, в котором будет существенная помощь Украине - вооруженная, финансовая и гуманитарная - к нему добавилась еще одна часть. Это вопрос южной границы США. Это вопрос, который касается внутренней политики Соединенных Штатов. Это и есть сейчас наиболее горячая и обсуждаемая тема уточнила Маркарова.

Госпожа посол отметила, что вопрос выделения оружия Украине уже не дискутируется, он имеет двухпартийную поддержку. Также не поднимается вопрос выделения Украине большой бюджетной помощи.

Действительно активно обсуждалось, нужна ли нам такая большая бюджетная помощь, или может ее надо сократить. На сегодняшний день положительно и этот текст мы увидели в Сенате, что все эти цифры не только не уменьшены, но и некоторые из них увеличены в предложении сказала Маркарова.

Однако она подчеркнула, что американские законодатели не нашли общей позиции по южной границе США.

Напомним

Во вторник, 5 декабря, стало известно, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак прибыли с визитом в США.