Зеленский подпишет указ об увольнении Залужного до конца недели - CNN
Ожидается, что до конца недели Президент Зеленский подпишет указ об увольнении Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
В Сумской области за ночь пять обстрелов: россияне били из артиллерии, СПГ, миномета, сбросили четыре мины
За ночь российские войска 29 раз обстреляли пять громад Сумской области.
Спикер Палаты представителей США сказал, что законопроект о границе и помощи Украине "вероятно" разделят - СМИ
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил лидерам парламентов стран Балтии, что законопроект о дополнительной помощи США для Украины и реформы политики в отношении границы будет разделен, а окончательное решение будет зависеть от предложений участников переговоров в Сенате.
В январе россияне почти 2800 раз обстреляли Херсонскую область: 23 человека погибли
В январе россияне обстреляли Херсонскую область почти 2800 раз, в результате чего 23 человека погибли и около 100 получили ранения.
В Донецкой области россияне убили еще одного человека, двое ранены - ОВА
По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, за минувшие сутки в результате российской агрессии в селе Цукурино Донецкой области погиб один местный житель, по области еще двое получили ранения.
В минобороны рф сообщили об атаке дронов на белгородскую и воронежскую области
министерство обороны россии сообщило, что сегодня утром над белгородской и воронежской областями было сбито шесть беспилотников.
Буданов ожидает, что следующие шесть месяцев будут "интересными"
Руководитель военной разведки Украины спрогнозировал, что следующие шесть месяцев войны будут "интересными".
Враг за сутки четыре раза атаковал Николаевщину баллистикой: повреждена инфраструктура и сеть электроснабжения
За минувшие сутки российская армия четыре раза обстреляла Николаевскую область баллистическими ракетами, повредив инфраструктуру и электросети.
В результате вечерней атаки вражеских дронов на Харьков есть попадания по территории промобъекта - ОВА
Из-за атаки вражеских беспилотников на гражданский промышленный объект в Харькове никто не пострадал.
Днепропетровскую область ночью армия рф атаковала дважды, обошлось без жертв
Российские войска ночью выпустили около десятка снарядов, били из артиллерии по селам Никопольского района Днепропетровской области, обошлось без жертв.