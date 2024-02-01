Зеленский подпишет указ об увольнении Залужного до конца недели - CNN

До конца текущей недели Президент Владимир Зеленский подпишет указ об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает CNN со ссылкой на источник, пишет УНН.

Детали

Один из собеседников CNN сообщил, что официального объявления об увольнении Залужного еще не было сделано, однако до конца недели ожидается соответствующий указ Президента.

По словам одного из источников, на небольшом собрании в своем офисе в понедельник, на котором также присутствовал министр обороны Рустем Умеров, Президент заявил, что "принял решение уволить Главнокомандующего вооруженными силами".

В разговоре Зеленский предложил Залужному другую должность, однако тот ее отклонил, отмечает CNN. Тогда Президент подчеркнул - тот факт, что Залужный отказался от новой должности, не меняет того, что его увольняют с нынешней.

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Один из источников сообщил CNN, что в качестве возможных претендентов на должность Главнокомандующего обсуждают два имени.

Одно из них - глава ГУР Кирилл Буданов. Во вторник в интервью CNN на вопрос о том, не собирается ли он стать новым Главнокомандующим, Буданов ответил отказом, предположив, что вряд ли он разговаривал бы с CNN в этот момент, если бы такое назначение было сделано только что.

"Мы находимся в состоянии войны, и все стороны используют все доступные средства, включая информационную войну", - добавил глава ГУР.

Другой кандидат - Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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