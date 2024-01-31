Речь идет о политической конкуренции, а не войне: Подоляк о "заявлениях" об отставке Залужного
В ОП отреагировали на "заявления" об отставке Залужного и отметили, что "есть определенная стагнация по линии фронта и безусловно люди ищут какие-то там поводы информационные для того, чтобы возмутить общество и получить какой-то там определенный "хайп".
Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой
Бывшему начальнику и шестерым подчиненным харьковского изолятора грозит до 8 лет заключения за то, что они в целом совершили мошеннические сделки на сумму более 2 миллионов гривен.
Реформа питания для ВСУ: Минобороны наведались с ревизией в одну из воинских частей
Заместители Министра обороны проверили качество питания военнослужащих в одной из воинских частей. В какую именно часть наведались с ревизией не сообщили, однако пообещали, что такие проверки станут традиционными.
Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ
Президент Украины уволил Романа Семенченко с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Известно, что Семенченко ранее был Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.
Донетчина: армейцы рф из "Ураганов" вколотили по поселку Цукурино, погибла женщина
70-летняя женщина погибла после того, как россияне обстреляли поселок Цукурино в Донецкой области из ракетных установок "Ураган".
путин получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, а Украина достигнет больших успехов - Нуланд
Заместитель госсекретаря США заявила, что путин столкнется с неожиданностями на поле боя в 2024 году и выразила уверенность в успехе Украины с дополнительной поддержкой США.
Буданов прогнозирует на весну новое украинское контрнаступление - Telegraph
Руководитель украинской разведки спрогнозировал, что Украина начнет новое контрнаступление весной, как только российское наступление будет исчерпано.
Более справедливо подходит ко всем слоям населения: в ОП отреагировали на новый текст закона о мобилизации
Новый законопроект о мобилизации в Украине имеет целью применить более справедливый подход к мобилизации различных слоев населения во время длительной войны.
Еще надо много пройти этой зимой: Зеленский предостерег, что атаки рф еще будут
Президент Зеленский заявил, что энергетическая система Украины была сохранена с прошлой зимы, несмотря на продолжающиеся российские атаки, но впереди еще долгий путь этой зимы.
Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине
Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за предоставление Украине дополнительной помощи, учитывая роль США в защите Украины от российской агрессии и содействии ее процветанию.