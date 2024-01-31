Речь идет о политической конкуренции, а не войне: Подоляк о "заявлениях" об отставке Залужного

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которая распространилась в понедельник вечером. По его словам, такие "заявления" свидетельствуют о желании некоторых людей получить хайп, передает УНН.

"Это же не первый случай, когда мы те или иные спекулятивные темы обсуждаем. У нас есть определенная стагнация по линии фронта и безусловно люди ищут какие-то там поводы информационные для того, чтобы возбудить общество и получить какой-то там определенный хайп. Но давайте иначе на это посмотрим... Для меня это вообще загадочно выглядит. Ведь все-таки это вертикаль Президента, это менеджер Президента, я имею в виду Главком. Я в целом говорю. Это непосредственно его вертикаль и непосредственно он занимается войной в рамках Верховного Главнокомандующего и безусловно он может относиться к тем или иным подчиненным, выставляя им определенные задачи, получая определенные результаты, давать оценку этим результатам и так далее. Я, честно говоря, всегда не совсем понимал, а в чем здесь проблема. Это же не политический процесс, это же не политическая конкуренция, это же война. Мы должны оценить, что сегодня происходит, должны оценить эффективность проведения тех или иных действий. Должны оценить сценарные планы на завтра-послезавтра, должны оценить возможность получения той или иной материально-технической помощи от стран-партнеров, должны оценить сценарий войны в целом, какие нам нужны технологические решения", - заявил Подоляк в эфире "Мы-Украина".

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По его словам, в понедельник стало понятно, что все же речь идет о политической конкуренции, а не войне.

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"Мы с вами увидели в понедельник не столько о войне, как о политической конкуренции. А для меня это вообще странно. Потому что во время войны политическая конкуренция, тем более на уровне армия, генералитет и политики, это как-то выглядит так себе. Но есть официальное опровержение этой информации", - подчеркнул советник руководителя ОП.