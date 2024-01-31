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Йдеться про політичну конкуренцію, а не війну: Подоляк про "заяви" щодо відставки Залужного

Йдеться про політичну конкуренцію, а не війну: Подоляк про "заяви" щодо відставки Залужного

Київ • УНН

 • 32620 перегляди

В ОП відреагували на "заяви" щодо відставки Залужного і зазначили, що "є певна стагнація по лінії фронту і безумовно люди шукають якісь там приводи інформаційні для того, щоб збурити суспільство і отримати якийсь там певний "хайп".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував інформацію про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яка поширилася у понеділок ввечері. За його словами, такі "заяви" свідчать про бажання деяких людей отримати хайп, передає УНН.

"Це ж не перший випадок, коли ми ті чи інші спекулятивні теми обговорюємо. В нас є певна стагнація по лінії фронту і безумовно люди шукають якісь там приводи інформаційні для того, щоб збурити суспільство і отримати якийсь там певний хайп. Але давайте інакше на це подивимося… Для мене це взагалі загадково виглядає. Адже все-таки це вертикаль Президента, це менеджер Президента, я маю на увазі Головком. Я в цілому говорю. Це безпосередньо його вертикаль і безпосередньо він опікується війною в рамках Верховного Головнокомандувача і безумовно він може ставитися до тих чи інших підлеглих, виставляючи їм певні завдання, отримуючи певні результати, давати оцінку цим результатам і так далі. Я, чесно кажучи, завжди не зовсім розумів, а в чому тут проблема. Це ж не політичний процес, це ж не політична конкуренція, це ж війна. Ми маємо оцінити, що сьогодні відбувається, маємо оцінити ефективність проведення тих чи інших дій. Маємо оцінити сценарні плани на завтра-післязавтра, маємо оцінити можливість отримання тієї чи іншої матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів, маємо оцінити сценарій війни в цілому, які нам потрібні технологічні рішення", - заявив Подоляк в ефірі "Ми-Україна".

Зеленський збирався звільнити Залужного через розбіжності щодо мобілізації -The Washington Post31.01.24, 16:11 • 116151 перегляд

За його словами, у понеділок стало зрозуміло, що все ж йдеться про політичну конкуренцію, а не війну.

Зеленський відкликав звільнення Залужного з посади Главкома після реакції громадськості – Financial Times31.01.24, 00:13 • 104081 перегляд

"Ми з вами побачили в понеділок не стільки про війну, як про політичну конкуренцію. А для мене це взагалі дивно. Тому що під час війни політична конкуренція, тим більше на рівні армія, генералітет і політики, це якось виглядає так собі. Але є офіційне спростування цієї інформації", - наголосив радник керівника ОП.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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