Зеленський підпише указ про звільнення Залужного до кінця тижня - CNN
Київ • УНН
Очікується, що до кінця тижня Президент Зеленський підпише указ про звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України.
До кінця поточного тижня Президент Володимир Зеленський підпише указ про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомляє CNN із посиланням на джерело, пише УНН.
Деталі
Один із співрозмовників CNN повідомив, що офіційного оголошення про звільнення Залужного ще не було зроблено, проте до кінця тижня очікується відповідний указ Президента.
За словами одного з джерел, на невеликому зібранні у своєму офісі в понеділок, на якому також був присутній міністр оборони Рустем Умеров, Президент заявив, що "прийняв рішення звільнити Головнокомандувача збройними силами".
У розмові Зеленський запропонував Залужному іншу посаду, однак той її відхилив, зазначає CNN. Тоді Президент підкреслив - той факт, що Залужний відмовився від нової посади, не змінює того, що його звільняють з нинішньої.
Зеленський збирався звільнити Залужного через розбіжності щодо мобілізації -The Washington Post31.01.24, 16:11 • 116151 перегляд
Одне з джерел повідомило CNN, що як можливих претендентів на посаду Головнокомандувача обговорюють два імені.
Одне з них - голова ГУР Кирило Буданов. У вівторок в інтерв'ю CNN на запитання про те, чи не збирається він стати новим Головнокомандувачем, Буданов відповів відмовою, припустивши, що навряд чи він розмовляв би з CNN у цей момент, якби таке призначення було зроблено щойно.
"Ми перебуваємо в стані війни, і всі сторони використовують усі доступні засоби, включно з інформаційною війною", - додав очільник ГУР.
Інший кандидат - Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Йдеться про політичну конкуренцію, а не війну: Подоляк про "заяви" щодо відставки Залужного31.01.24, 22:34 • 32620 переглядiв