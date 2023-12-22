Умеров обсудил подготовку украинского персонала для F-16 с министром обороны Португалии

Министр обороны Рустем Умеров во время телефонного разговора с министром национальной обороны Португалии Геленой Каррейрас обсудил подготовку персонала из Украины для истребителей западного образца F-16, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского оборонного ведомства.

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Министр обороны Рустем Умеров в телефонном разговоре с министром обороны национальной обороны Португалии Геленой Каррейрас обсудил подготовку украинского технического и вспомогательного персонала для F-16 - говорится в сообщении Минобороны.

Речь шла также о другой помощи, которую Португалия предоставляет Украине с целью противодействия российской агрессии.

"Провел продуктивный разговор. Благодарны за поддержку, которую Португалия оказывает Украине. Подчеркнул важность локализации производства в Украине", - рассказал Умеров.

Министр обороны также пригласил португальские компании совместно инвестировать в оборонные производства Украины.

Напомним

Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и подготовке украинских пилотов и инженерного состава на истребителях F-16.

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