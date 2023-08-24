Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки пілотів України на F-16 - Зеленський

Цитата

"Я дякую вам, пане Президенте, за ці дуже важливі прояви підтримки нашої держави, наших людей та нашої української незалежності. Португалія є учасницею наших танкової та авіаційної коаліцій. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - сказав президент.

Деталі

Він відзначив, що це перший візит президента Португалії за 25 років. Зеленський поінформував колегу про ситуацію на полі бою, а також про оборонні потреби України. Сторони обговорили можливості для розширення оборонної співпраці, зокрема щодо постачання Києву броньованого медичного автотранспорту та обладнання для розмінування.

Очільник держави наголосив де Соузі на важливості приєднання Португалії до Спільної декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій для України, а також подякував за підтримку Формули миру. Крім цього, лідери планують обговорити подальше залучення Португалії до української відбудови.

Зі свого боку, португальський президент зазначив, що його країна ніколи не визнавала анексії Криму та на всіх рівнях підтримує Україну й робитиме це "стільки, скільки буде потрібно" задля досягнення миру, адже наслідки цієї війни позначаються на багатьох людях у світі. Він також констатував, що його країна бере участь у відновленні зруйнованих росією міст, і запевнив, що португальські компанії посилять свою роботу в Україні.

Нагадаємо

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза під час виступу на третьому саміті Кримської платформи заявив, що на сьогодні неможливо відокремити питання тимчасово окупованого Криму від більш глобального контексту повномасштабного вторгнення рф в Україну