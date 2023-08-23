Неможливо відокремити кримське питання від глобальнішого контексту вторгнення рф в Україну - президент Португалії

ukru
29 березня, 17:57 • 272567 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362876 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301594 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336668 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301629 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220342 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205013 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164579 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535758 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175514 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79731 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83802 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51201 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53793 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56798 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392924 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535758 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569241 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566273 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466132 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205269 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362876 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175295 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166193 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137095 перегляди
Актуальне
Неможливо відокремити кримське питання від глобальнішого контексту вторгнення рф в Україну - президент Португалії

Неможливо відокремити кримське питання від глобальнішого контексту вторгнення рф в Україну - президент Португалії

Київ • УНН

 • 507988 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза під час виступу на третьому саміті Кримської платформи заявив, що на сьогодні неможливо відокремити питання тимчасово окупованого Криму від більш глобального контексту повномасштабного вторгнення рф в Україну, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Неможливо відокремити кримське питання від глобальної атаки та вторгнення на територію України. Будь-яка спроба, суб’єктивна чи об’єктивна, розділити ці два питання є не підтримкою, не допомогою українському народу, а перепоною над відновленням цілісності території, що є головним завданням українського народу, держави та всіх інших держав.

Португалія є прикладом. Незважаючи на те, що ми на Заході, ми вважаємо, що і наш кордон - це кордон України. І це ми маємо чітко висловлювати", - заявив він.

Деталі

Президент Португалії наголосив, що його присутність на саміті є "однозначним свідченням" невизнання його країною спроби незаконної анексії та тимчасової окупації росією АР Крим і міста Севастополь, а також інших регіонів України. Він відзначив, що незаконна окупація Криму була використана росією "для здійснення її жорстокої атаки на всю територію України 18 місяців тому".

Він сказав, що потрібно пам'ятати, що важливим моментом у розв'язанні кримського питання є також проблема людської гідності: "Не лише міжнародне чи конституційне право, не легальність, - ми говоримо про тисячі людей, які мають великі проблеми".

Крім цього, президент зауважив, що не менш важливим напрямом є сталий економічний розвиток, який є "суттєвим для розбудови довготривалого миру та безпеки в Європі".

"Не забуваймо, що немає свободи і демократії без соціальної спільності, розвитку, що передбачає соціальну справедливість. Це стосується і Криму. Мета цієї Кримської платформи - ніколи не дати людям забути про Крим, ніколи не дати забути про кримчан. Ніколи не дати людям забути про економічний розвиток і соціальну справедливість щодо Криму", - підсумував де Соуза.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття третього саміту Кримської платформи заявив, що після деокупації Криму Україна забезпечить верховенство права та поверне справжній сенс його інфраструктурі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,808.04