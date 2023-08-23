Неможливо відокремити кримське питання від глобальнішого контексту вторгнення рф в Україну - президент Португалії

Цитата

"Неможливо відокремити кримське питання від глобальної атаки та вторгнення на територію України. Будь-яка спроба, суб’єктивна чи об’єктивна, розділити ці два питання є не підтримкою, не допомогою українському народу, а перепоною над відновленням цілісності території, що є головним завданням українського народу, держави та всіх інших держав.

Португалія є прикладом. Незважаючи на те, що ми на Заході, ми вважаємо, що і наш кордон - це кордон України. І це ми маємо чітко висловлювати", - заявив він.

Деталі

Президент Португалії наголосив, що його присутність на саміті є "однозначним свідченням" невизнання його країною спроби незаконної анексії та тимчасової окупації росією АР Крим і міста Севастополь, а також інших регіонів України. Він відзначив, що незаконна окупація Криму була використана росією "для здійснення її жорстокої атаки на всю територію України 18 місяців тому".

Він сказав, що потрібно пам'ятати, що важливим моментом у розв'язанні кримського питання є також проблема людської гідності: "Не лише міжнародне чи конституційне право, не легальність, - ми говоримо про тисячі людей, які мають великі проблеми".

Крім цього, президент зауважив, що не менш важливим напрямом є сталий економічний розвиток, який є "суттєвим для розбудови довготривалого миру та безпеки в Європі".

"Не забуваймо, що немає свободи і демократії без соціальної спільності, розвитку, що передбачає соціальну справедливість. Це стосується і Криму. Мета цієї Кримської платформи - ніколи не дати людям забути про Крим, ніколи не дати забути про кримчан. Ніколи не дати людям забути про економічний розвиток і соціальну справедливість щодо Криму", - підсумував де Соуза.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття третього саміту Кримської платформи заявив, що після деокупації Криму Україна забезпечить верховенство права та поверне справжній сенс його інфраструктурі.