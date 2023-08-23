Україна підписує угоду з компаніями, які готові інвестувати в Крим - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час відкриття третього саміту Кримської платформи заявив, що після деокупації Криму Україна забезпечить верховенство права та поверне справжній сенс його інфраструктурі. За його словами, вже є підтримка бізнесу з усього світу, який готовий зайти в Крим і почати працювати одразу після деокупації, серед інвесторів також тисячі українських компаній, передає кореспондент УНН.
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“Всюди, куди заходить росія, встановлюється верховенство насильства. Ми ж забезпечимо верховенство права. Ми повернемо справжній сенс інфраструктурі Криму. Протягом всієї історії Криму його порти та дороги були пов’язані з Україною та з усім світом. росія спричинила ізоляцію Криму. Ми повернемо для Криму увесь світ”, - сказав Зеленський.
Він додав, що повоєнна трансформація України забезпечить Криму такі економічні зміни, які дозволять йому працювати та бути економічно привабливим увесь рік, незалежно від сезону.
“Ми вже маємо підтримку бізнесу міжнародного, національного та локального українського рівня, які готові зайти в Крим та почати працювати одразу після деокупації. Це потужні бренди міжнародних готельних мереж, авіакомпаній, банківських бізнесів, технологічних, телекомунікаційних компаній, промислових компаній, енергетичних компаній”, - сказав президент.
Зеленський наголосив, що зараз підписується перший документ із компаніями, які готові прийти в Крим за Україною після його деокупації.
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“Це відкритий документ, він відкритий для приєднання будь-яких інших чесних бізнесів. Тисячі українських та глобальних компаній прийдуть в Крим”, - додав Глава держави.
Серед тих компаній, які готові інвестувати у розбудову деокупованого Кримського півострова: Ryanair, SkyUp, Join Up, Vodafone, Genesis, Око, Nokia та інші.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відкриття третього саміту Кримської платформи заявив, що Крим повинен повернутися до складу України та відзначив, що з кожним роком кількість країн та організацій, які це підтримують, збільшується.