"Крим повинен повернутися до складу України": Кулеба відкрив третій саміт Кримської платформи

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"(Президент рф володимир, - ред.) путін хотів закрити питання Криму і думав, що це стане статусом-кво, але при президенті Володимиру Зеленському цього статися не може. Бо злочин є злочином. Скільки б часу не пройшло - порядок повинен бути відновленим. Крим повинен бути повернений Україні", - наголосив очільник МЗС.

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Кулеба нагадав, що у 2021 році, на першому Кримської платформи, були представники 48 держав та організацій. За його словами, підтримка ініціативи зросла до 60 країн, організацій, і ця тенденція збільшується.

"Платформа стає сильнішою. Для нас велика честь вітати нових учасників: Бахрейн, Сербію, Тиморські острови, ОАЕ, Всесвітню організацію туризму, ЮНЕСКО. Наша колективна мета залишається незмінною - рухатися до звільнення Криму від окупації, а також робити це для всіх тимчасово окупованих територій України", - сказав міністр.

Він підкреслив, що повномасштабне вторгнення рф "не зменшило бажання і рішучість" Києва повернути Крим до складу України, і додав, що країна та міжнародні партнери повинні працювати на користь комплексного, тривалого миру для України, для всього регіону в рамках "Формули миру".

Нагадаємо

Сьогодні, 23 серпня, відбудеться третій саміт Кримської платформи. Очікується, що у ньому візьмуть участь представники не менше 60 держав світу.