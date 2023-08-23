"Крым должен вернуться в состав Украины": Кулеба открыл третий саммит Крымской платформы

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"(Президент рф владимир, - ред.) путин хотел закрыть вопрос Крыма и думал, что это станет статусом-кво, но при президенте Владимире Зеленском этого произойти не может. Потому что преступление является преступлением. Сколько бы времени ни прошло - порядок должен быть восстановлен. Крым должен быть возвращен Украине", - подчеркнул глава МИД.

Детали

Кулеба напомнил, что в 2021 году, на первом Крымской платформы, были представители 48 государств и организаций. По его словам, поддержка инициативы выросла до 60 стран, организаций, и эта тенденция увеличивается.

"Платформа становится сильнее. Для нас большая честь приветствовать новых участников: Бахрейн, Сербию, Тиморские острова, ОАЭ, Всемирную организацию туризма, ЮНЕСКО. Наша коллективная цель остается неизменной - двигаться к освобождению Крыма от оккупации, а также делать это для всех временно оккупированных территорий Украины", - сказал министр.

Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение рф "не уменьшило желание и решимость" Киева вернуть Крым в состав Украины, и добавил, что страна и международные партнеры должны работать в пользу комплексного, длительного мира для Украины, для всего региона в рамках "Формулы мира".

Напомним

Сегодня, 23 августа, состоится третий саммит Крымской платформы. Ожидается, что в нем примут участие представители не менее 60 государств мира.