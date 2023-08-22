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Третій саміт Кримської платформи: які країни вперше візьмуть участь, хто з політиків приїде до Києва, яких рішень варто очікувати

Третій саміт Кримської платформи: які країни вперше візьмуть участь, хто з політиків приїде до Києва, яких рішень варто очікувати

Київ • УНН

 • 338008 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні, 23 серпня, відбудеться третій саміт Кримської платформи. Очікується, що у ньому візьмуть участь представники не менше 60 держав світу, пише УНН.

Історія створення. Перші два саміти

У вересні 2020 року Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни світу взяти участь у створенні Кримської платформи. Вона мала стати міжнародним майданчиком з обговорення шляхів деокупації Криму, який у 2014 році, усупереч міжнародному праву, захопила росія.

Установчий саміт Кримської платформи відбувся 23 серпня 2021 року у Києві. У ньому взяли участь представники 47 семи країн та міжнародних організацій.

Дев’ять країн під час саміту у століці представляли президенти, п’ять країн — прем’єр-міністри, дві країни — голови парламентів, сім країн — міністри закордонних справ. Інші країни були представлені високопоставленими урядовцями або послами.

Другий саміт був проведений рівно за рік, але через повномасштабну російську агресію відбувся в онлайн-форматі. До Києва особисто приїхав лише президент Польші Анджей Дуда.

Водночас, суттєво зріс рівень представництва перших осіб країн. Зокрема, хоч і онлайн, участь у другій Кримській платформі взяли президент Франції Емманюель Макрон, президент Туреччини Реджеп Ердоган, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, його колеги з Канади та Японії Джастін Трюдо та Фуміо Кісіда.

Чого очікувати від третього саміту Кримської платформи

Напередодні заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова анонсувала, що до саміту приєднаються чотири нових учасники.

“Складно було працювати цього року з різних причин, тому що перший раз, коли ми збирали саміт у нас було 47 держав, на другий саміт ми зібрали 59 держав, 60 разом з Україною. Задача сьогодні як мінімум зберегти тих партнерів, яких ми консолідували навколо, а максимум збільшити. У нас на сьогодні вже є чотири нові учасники, ви про них дізнається завтра”, — розповіла Джапарова.

Також, за її словами, зміниться і порядок денний саміту.

“Саміт на відміну від попередніх двох, там де ми собі ставили задачу підтвердити територіальну цілісність України й навколо цього консолідувати максимальну кількість наших партнерів, він матиме два додаткових сигнали, які Україна хоче транслювати нашим партнерам — що жодної торгівлі навколо Криму не може бути, адже Крим є інтегральною частиною Криму і друге, що Україна сама вирішуватиме шлях деокупації півострова”, — зазначила заступниця голови МЗС.

Саме навколо цих двох сигналів буде розвиватися саміт Кримської платформи.

“Саміт також буде складатися вперше в історії з внутрішньо-політичного треку. Адже 2 та 3 панеллю Президент вирішив присвятити майбутньому Криму. Він дуже хоче надіслати сигнал, що буде повоєнне відновлення Криму, що буде економічне відновлення Криму, що з Криму ми зробимо нашу Силіконову долину. І колеги з різних міністерств будуть про це теж говорити, тому що вони працювали над відповідними стратегіями”, — додала Джапарова.

Додатково

Цьогорічна Кримська платформа, нагадаємо, відбуватиметься у гібридному форматі — тобто, хтось приїде до Києва, а хтось братиме участь в онлайн-форматі.

Наразі, відомо, що до Києва для участі у кримській платформі приїде президент Угорщини Каталіна Новак. Також до столиці України напередодні прибула голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський провів нараду щодо Кримської платформи — готують парламентський вимір восени

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