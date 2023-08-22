Нідерланди зобов’язались посилити ППО України у найкоротші строки

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“Ми вже погодили програми підготовки для українських пілотів. Плануємо розпочинати навчання у центрі підготовки в Румунії, маємо доступні для підготовки F-16. Безумовно, ми розуміємо, що підготовка передбачає подальшу передачу, і як тільки буде така можливість, все буде доведено до завершення. Ми всі вже прекрасно знаємо, наскільки швидко вчаться українські військові, немає сумнівів у тому, що підготовка пройде, але також потрібно буде це все інтегрувати і в систему забезпечення, і в систему ЗСУ, зокрема Повітряних Сил. Це не лише питання підготовки, але й питання спроможностей та технічного забезпечення. Але ми вже над цим працюємо. Ми взяли на себе зобов’язання, настільки швидко, наскільки це буде можливо, все буде зроблено”, — наголосила Кайса Оллонгрен.

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Також Кайса Оллонгрен зазначила, що є рішення, аби надати близько тисячі переносних зарядів для дистанційного розмінування, що можуть проробляти проходи у інженерних загородженнях.

Вона також наголосила, що Нідерланди й надалі працюватимуть задля зміцнення української ППО, що є критично важливою складовою для збереження життів українців та інфраструктури держави.

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Міністр оборони Нідерландів подякувала Олексію Резнікову за невтомні зусилля у заохоченні іноземних партнерів робити навіть більше, ніж вони роблять зараз. Зокрема, висловила вдячність за прозорість та чіткість у формуванні потреб України та креативні підходи до процесу пошуку рішень.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відвідав Нідерланди 20 серпня. Там він отримав позитивне розв'язання питання, щодо постачання винищувачів F-16 Україні. Уряд Нідерландів пообіцяв надати нашій країні 42 літаки.