Нидерланды обязались усилить ПВО Украины в кратчайшие сроки

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“Мы уже согласовали программы подготовки для украинских пилотов. Планируем начинать обучение в центре подготовки в Румынии, имеем доступные для подготовки F-16. Безусловно, мы понимаем, что подготовка предусматривает дальнейшую передачу, и как только будет такая возможность, все будет доведено до конца. Мы все уже прекрасно знаем, насколько быстро учатся украинские военные, нет сомнений в том, что подготовка пройдет, но также нужно будет это все интегрировать и в систему обеспечения, и в систему ВСУ, в частности Воздушных Сил. Это не только вопрос подготовки, но и вопрос возможностей и технического обеспечения. Но мы уже над этим работаем. Мы взяли на себя обязательства, настолько быстро, насколько это будет возможно, все будет сделано”, — подчеркнула Кайса Оллонгрен.

Детали

Также Кайса Оллонгрен отметила, что есть решение, чтобы предоставить около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые могут проделывать проходы в инженерных заграждениях.

Она также отметила, что Нидерланды и в дальнейшем будут работать для укрепления украинской ПВО, что является критически важной составляющей для сохранения жизней украинцев и инфраструктуры государства.

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Министр обороны Нидерландов поблагодарила Алексея Резникова за неутомимые усилия в поощрении иностранных партнеров делать даже больше, чем они делают сейчас. В частности, выразила благодарность за прозрачность и четкость в формировании потребностей Украины и креативные подходы к процессу поиска решений.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды 20 августа. Там он получил положительное решение вопроса о поставках истребителей F-16 Украине. Правительство Нидерландов пообещало предоставить нашей стране 42 самолета.