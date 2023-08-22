Нидерланды обязались усилить ПВО Украины в кратчайшие сроки

ukru
19:26 • 24696 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 75738 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102514 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103202 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 94705 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 86977 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108567 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130835 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168037 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199350 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 43630 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 108334 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103261 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101705 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 42399 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 168038 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199352 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141714 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148327 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184888 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 42399 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101705 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119645 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155397 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162318 просмотра
Актуальное
Нидерланды обязались усилить ПВО Украины в кратчайшие сроки

Нидерланды обязались усилить ПВО Украины в кратчайшие сроки

Киев • УНН

 • 1461381 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Нидерланды обязались усилить ПВО Украины настолько быстро, насколько это будет возможно. Об этом заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен во время встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым. О ходе министерской встречи сообщает УНН.

Цитата

“Мы уже согласовали программы подготовки для украинских пилотов. Планируем начинать обучение в центре подготовки в Румынии, имеем доступные для подготовки F-16. Безусловно, мы понимаем, что подготовка предусматривает дальнейшую передачу, и как только будет такая возможность, все будет доведено до конца. Мы все уже прекрасно знаем, насколько быстро учатся украинские военные, нет сомнений в том, что подготовка пройдет, но также нужно будет это все интегрировать и в систему обеспечения, и в систему ВСУ, в частности Воздушных Сил. Это не только вопрос подготовки, но и вопрос возможностей и технического обеспечения. Но мы уже над этим работаем. Мы взяли на себя обязательства, настолько быстро, насколько это будет возможно, все будет сделано”, — подчеркнула Кайса Оллонгрен.

Детали

Также Кайса Оллонгрен отметила, что есть решение, чтобы предоставить около тысячи переносных зарядов для дистанционного разминирования, которые могут проделывать проходы в инженерных заграждениях.

Она также отметила, что Нидерланды и в дальнейшем будут работать для укрепления украинской ПВО, что является критически важной составляющей для сохранения жизней украинцев и инфраструктуры государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ускорение справедливого финала: Подоляк о передаче Украине истребителей F-16 

Министр обороны Нидерландов поблагодарила Алексея Резникова за неутомимые усилия в поощрении иностранных партнеров делать даже больше, чем они делают сейчас. В частности, выразила благодарность за прозрачность и четкость в формировании потребностей Украины и креативные подходы к процессу поиска решений.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды 20 августа. Там он получил положительное решение вопроса о поставках истребителей F-16 Украине. Правительство Нидерландов пообещало предоставить нашей стране 42 самолета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы