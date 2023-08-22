Прискорення справедливого фіналу: Подоляк про передачу Україні винищувачів F-16

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“Передання Україні винищувачів F-16 — це передусім про повне розуміння країнами-донорами (країнами Північної Європи) і загальної природи війни, і саме цього етапу. Це також про деескалацію, суттєве зниження ризиків масштабування війни та прискорення справедливого фіналу”, — зазначив Подоляк.

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Радник голови Офісу Президента переконаний, що Північна Європа усвідомила природу війни росії проти України. Він підкреслив, що ті країни, які сьогодні погоджуються передати авіаційну техніку нашій державі, відкрито показують, що вони зацікавлені в захисті міжнародного права, демократії та справедливості. І задля абсолютного програшу Росії, украй важливо, аби подібні рішення ухвалювали й інші партнери України з коаліції.

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Михайло Подоляк також наголосив, що питання передачі Україні новітніх літаків типу F-16 має прямий вплив на зменшення українських втрат у цій війні, та допомагає нашим військовим оптимізувати наступальні операції й відповідно збільшити їхню ефективність.

Додатково

Європейський Союз висловив свою готовність профінансувати частину F-16 для України. Таку заяву зробив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.