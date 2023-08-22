ЄС готовий профінансувати частину F-16 для України - Боррель

Деталі

Боррель вказав, що рішення про постачання винищувачів F-16 до України не є результатом угоди з ЄС, а є "двостороннім рішенням кількох країн, які сформували групу для координації своїх дій". З іншого боку, він сказав, що те, що ЄС "обов'язково зробить", полягатиме в тому, щоб, якщо країни-організатори вимагатимуть цього, профінансувати "частину" вартості.

Голова дипломатії ЄС сподівається, що ці літаки можуть "надати підтримку" Україні, хоч і визнав, що, на жаль, F-16 "не скоро можна буде використовувати", оскільки спочатку мають пройти навчання пілотів, а це передбачає "довге завдання". "Але чим раніше почнеться, тим краще", - заявив він.

Доповнення

США нещодавно дали Данії та Нідерландам зелене світло на відправку винищувачів F-16 в Україну.