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ЄС готовий профінансувати частину F-16 для України - Боррель

ЄС готовий профінансувати частину F-16 для України - Боррель

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Європейський Союз за необхідності "обов'язково" профінансує частину F-16, які будуть відправлені в Україну, заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок, пише УНН з посиланням на Europa Press.

Деталі

Боррель вказав, що рішення про постачання винищувачів F-16 до України не є результатом угоди з ЄС, а є "двостороннім рішенням кількох країн, які сформували групу для координації своїх дій". З іншого боку, він сказав, що те, що ЄС "обов'язково зробить", полягатиме в тому, щоб, якщо країни-організатори вимагатимуть цього, профінансувати "частину" вартості.

Голова дипломатії ЄС сподівається, що ці літаки можуть "надати підтримку" Україні, хоч і визнав, що, на жаль, F-16 "не скоро можна буде використовувати", оскільки спочатку мають пройти навчання пілотів, а це передбачає "довге завдання". "Але чим раніше почнеться, тим краще", - заявив він.

Доповнення

США нещодавно дали Данії та Нідерландам зелене світло на відправку винищувачів F-16 в Україну.

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