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У Білому домі підтвердили, що F-16 відправлять до України після навчання пілотів

У Білому домі підтвердили, що F-16 відправлять до України після навчання пілотів

Київ • УНН

 • 967150 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив на пресконференції у п'ятницю, що винищувачі F-16 відправлять до України після навчання українських пілотів, пише УНН.

Цитата

"Те, що ми зробили цього тижня, формалізували у листі держсекретаря Блінкена своїм колегам у Європі про те, що після завершення цього навчання Сполучені Штати будуть готові у консультації з Конгресом затвердити передачу третьою стороною Україні літаків F-16", - сказав Салліван на пресконференції.

"Це природне продовження того, що оголосив президент", - зазначив він.

Деталі

Він нагадав, що на зустрічі "Групи семи" у Хіросімі президент США Джо Байден вказав колегам, союзникам і світу, що він підтримує зусилля з навчання українських пілотів на F-16. 

"За навчанням послідує передача", - зазначив Салліван.

Доповнення

18 серпня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що США дозволили Данії та Нідерландам відправити в Україну винищувачі американського виробництва F-16.

Голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра, слідом за міністром закордонних справ Данії, підтвердив інформацію про те, що США дозволили відправити Україні винищувачі F-16, які Київ просив.

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