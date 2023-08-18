У Білому домі підтвердили, що F-16 відправлять до України після навчання пілотів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив на пресконференції у п'ятницю, що винищувачі F-16 відправлять до України після навчання українських пілотів, пише УНН.
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"Те, що ми зробили цього тижня, формалізували у листі держсекретаря Блінкена своїм колегам у Європі про те, що після завершення цього навчання Сполучені Штати будуть готові у консультації з Конгресом затвердити передачу третьою стороною Україні літаків F-16", - сказав Салліван на пресконференції.
"Це природне продовження того, що оголосив президент", - зазначив він.
Деталі
Він нагадав, що на зустрічі "Групи семи" у Хіросімі президент США Джо Байден вказав колегам, союзникам і світу, що він підтримує зусилля з навчання українських пілотів на F-16.
"За навчанням послідує передача", - зазначив Салліван.
Доповнення
18 серпня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що США дозволили Данії та Нідерландам відправити в Україну винищувачі американського виробництва F-16.
Голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра, слідом за міністром закордонних справ Данії, підтвердив інформацію про те, що США дозволили відправити Україні винищувачі F-16, які Київ просив.