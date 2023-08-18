В Белом доме подтвердили, что F-16 отправят в Украину после обучения пилотов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на пресс-конференции в пятницу, что истребители F-16 отправят в Украину после обучения украинских пилотов, пишет УНН.
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"То, что мы сделали на этой неделе, формализовали в письме госсекретаря Блинкена своим коллегам в Европе о том, что после завершения этого обучения Соединенные Штаты будут готовы в консультации с Конгрессом утвердить передачу третьей стороной Украине самолетов F-16", - сказал Салливан на пресс-конференции.
"Это естественное продолжение того, что объявил президент", - отметил он.
Детали
Он напомнил, что на встрече "Группы семи" в Хиросиме президент США Джо Байден указал коллегам, союзникам и миру, что он поддерживает усилия по обучению украинских пилотов на F-16.
"За обучением последует передача", - отметил Салливан.
Дополнение
18 августа министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что США разрешили Дании и Нидерландам отправить в Украину истребители американского производства F-16.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, вслед за министром иностранных дел Дании, подтвердил информацию о том, что США разрешили отправить Украине истребители F-16, которые Киев просил.