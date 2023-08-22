ЕС готов профинансировать часть F-16 для Украины - Боррель

Детали

Боррель указал, что решение о поставке истребителей F-16 в Украину не является результатом соглашения с ЕС, а является "двусторонним решением нескольких стран, которые сформировали группу для координации своих действий". С другой стороны, он сказал, что то, что ЕС "обязательно сделает", будет заключаться в том, чтобы, если страны-организаторы потребуют этого, профинансировать "часть" стоимости.

Глава дипломатии ЕС надеется, что эти самолеты могут "оказать поддержку" Украине, хотя и признал, что, к сожалению, F-16 "не скоро можно будет использовать", поскольку сначала должно пройти обучение пилотов, а это предполагает "долгую задачу". "Но чем раньше начнется, тем лучше", - заявил он.

Дополнение

США недавно дали Дании и Нидерландам зеленый свет на отправку истребителей F-16 в Украину.