ЕС готов профинансировать часть F-16 для Украины - Боррель
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Европейский Союз при необходимости "обязательно" профинансирует часть F-16, которые будут отправлены в Украину, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Europa Press.
Детали
Боррель указал, что решение о поставке истребителей F-16 в Украину не является результатом соглашения с ЕС, а является "двусторонним решением нескольких стран, которые сформировали группу для координации своих действий". С другой стороны, он сказал, что то, что ЕС "обязательно сделает", будет заключаться в том, чтобы, если страны-организаторы потребуют этого, профинансировать "часть" стоимости.
Глава дипломатии ЕС надеется, что эти самолеты могут "оказать поддержку" Украине, хотя и признал, что, к сожалению, F-16 "не скоро можно будет использовать", поскольку сначала должно пройти обучение пилотов, а это предполагает "долгую задачу". "Но чем раньше начнется, тем лучше", - заявил он.
Дополнение
США недавно дали Дании и Нидерландам зеленый свет на отправку истребителей F-16 в Украину.