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Ускорение справедливого финала: Подоляк о передаче Украине истребителей F-16

Киев • УНН

 • 890869 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Передача нашей стране истребителей F-16 сигнализирует о деэскалации, занижении рисков масштабирования войны и ее справедливом завершении. Такие мысли выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Цитата

“Передача Украине истребителей F-16 — это прежде всего о полном понимании странами-донорами (странами Северной Европы) и общей природы войны, и именно этого этапа. Это также о деэскалации, существенном снижении рисков масштабирования войны и ускорении справедливого финала”, — отметил Подоляк.

Детали

Советник главы Офиса Президента убежден, что Северная Европа осознала природу войны россии против Украины. Он подчеркнул, что те страны, которые сегодня соглашаются передать авиационную технику нашему государству, открыто показывают, что они заинтересованы в защите международного права, демократии и справедливости. И для абсолютного проигрыша россии, крайне важно, чтобы подобные решения принимали и другие партнеры Украины по коалиции.

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Михаил Подоляк также отметил, что вопрос передачи Украине новейших самолетов типа F-16 имеет прямое влияние на уменьшение украинских потерь в этой войне, и помогает нашим военным оптимизировать наступательные операции и соответственно увеличить их эффективность.

Дополнительно

Европейский Союз выразил свою готовность профинансировать часть F-16 для Украины. Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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