Ускорение справедливого финала: Подоляк о передаче Украине истребителей F-16

Цитата

“Передача Украине истребителей F-16 — это прежде всего о полном понимании странами-донорами (странами Северной Европы) и общей природы войны, и именно этого этапа. Это также о деэскалации, существенном снижении рисков масштабирования войны и ускорении справедливого финала”, — отметил Подоляк.

Детали

Советник главы Офиса Президента убежден, что Северная Европа осознала природу войны россии против Украины. Он подчеркнул, что те страны, которые сегодня соглашаются передать авиационную технику нашему государству, открыто показывают, что они заинтересованы в защите международного права, демократии и справедливости. И для абсолютного проигрыша россии, крайне важно, чтобы подобные решения принимали и другие партнеры Украины по коалиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резников о F-16 для Украины: 6-7 месяцев — это минимальный срок, который надо сознательно оценивать

Михаил Подоляк также отметил, что вопрос передачи Украине новейших самолетов типа F-16 имеет прямое влияние на уменьшение украинских потерь в этой войне, и помогает нашим военным оптимизировать наступательные операции и соответственно увеличить их эффективность.

Дополнительно

Европейский Союз выразил свою готовность профинансировать часть F-16 для Украины. Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.