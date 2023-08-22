Президентка Угорщини прибула на Закарпаття напередодні саміту Кримської платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Закарпатську область прибула президентка Угорщини Каталіна Новак напередодні третього міжнародного саміту Кримської платформи, у якому візьме участь. Про це УНН повідомляє з посиланням на Закарпатську обласну державну адміністрацію.
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«Напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи з робочим візитом на Закарпаття прибула Президентка Угорщини Каталіна Новак», - ідеться в повідомленні.
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Повідомляється, що Новак зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району. Разом вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували в умовах повномасштабного вторгнення рф.
Зазначається, що йдеться про гуманітарну підтримку, допомогу біженцям і вимушеним переселенцям у регіоні, організацію літнього відпочинку для українських дітей у різних куточках Угорщини, втілення спільних екологічних, освітніх, культурних та інших ініціатив.
«Ми цінуємо нашу роботу з партнерами щодо захисту українців, які через війну вимушено покинули рідні домівки. Вдячні Угорщині та її громадянам за надання гуманітарної допомоги нашій країні», – сказав в.о. голови ОВА Мирослав Білецький.
Насамкінець він також висловив сподівання, що успішна реалізація спільних проєктів сприятиме інвестиційному розвитку, соціально-економічному зростанню прикордонних регіонів обох країн.
«У межах візиту Каталіна Новак також зустрінеться з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття, з родиною полеглого захисника і дітьми багатодітних сімей. Після цього Глава сусідньої держави вирушить до столиці України, де на запрошення Президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому Міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Черговий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. На зустріч лідерів запросили, зокрема, прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.