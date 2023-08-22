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Президент Венгрии прибыла на Закарпатье накануне саммита Крымской платформы

Президент Венгрии прибыла на Закарпатье накануне саммита Крымской платформы

Киев • УНН

 • 2321900 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Закарпатскую область прибыла президент Венгрии Каталина Новак накануне третьего международного саммита Крымской платформы, в котором примет участие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Закарпатскую областную государственную администрацию.

Цитата

«Накануне третьего Международного саммита Крымской платформы с рабочим визитом на Закарпатье прибыла Президент Венгрии Каталина Новак», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Новак встретилась с руководством ОВА, облсовета, Берегово и района. Вместе они обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе и тех проектов, которые начали в условиях полномасштабного вторжения рф.

Отмечается, что речь идет о гуманитарной поддержке, помощи беженцам и вынужденным переселенцам в регионе, организации летнего отдыха для украинских детей в разных уголках Венгрии, воплощении совместных экологических, образовательных, культурных и других инициатив.

«Мы ценим нашу работу с партнерами по защите украинцев, которые из-за войны вынужденно покинули родные дома. Благодарны Венгрии и ее гражданам за предоставление гуманитарной помощи нашей стране», – сказал и.о. главы ОВА Мирослав Билецкий.

В заключение он также выразил надежду, что успешная реализация совместных проектов будет способствовать инвестиционному развитию, социально-экономическому росту приграничных регионов обеих стран.

«В рамках визита Каталина Новак также встретится с политическими, церковными и образовательными деятелями венгерской общины Закарпатья, с семьей павшего защитника и детьми многодетных семей. После этого Глава соседнего государства отправится в столицу Украины, где по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского примет участие в третьем Международном саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Очередной саммит Крымской платформы состоится 23 августа. На встречу лидеров пригласили, в частности, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

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