До саміту Кримської платформи цього року приєднається четверо нових учасників

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"Складно було працювати цього року з різних причин, тому що перший раз, коли ми збирали саміт у нас було 47 держав, на другий саміт ми зібрали 59 держав, 60 разом з Україною. Задача сьогодні як мінімум зберегти тих партнерів, яких ми консолідували навколо, а максимум збільшити. У нас на сьогодні вже є чотири нові учасники, ви про них дізнається завтра", - розповіла Джапарова.

Вона висловила сподівання, що саміт стане черговим доказом, того що партнери приймають проактивну дипломатію України.

«Українська дипломатія на сьогодні, як ніколи проактивна, як ніколи намагається бути суб’єктною. Ми працюємо навколо кількох задач: зброя, зброя і зброя. Для того, щоб наші Збройні сили були більш спроможні. Друге – це ізоляція рф й відповідальність рф», - зазначила Джапарова.

Доповнення

Черговий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. На зустріч лідерів запросили, зокрема, прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Президентка Угорщини прибула на Закарпаття напередодні саміту Кримської платформи.