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К саммиту Крымской платформы в этом году присоединится четверо новых участников

К саммиту Крымской платформы в этом году присоединится четверо новых участников

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. На сегодня уже есть четыре новых участника саммита Крымской платформы, о которых станет известно завтра. Об этом сообщила первый заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления на мероприятии, посвященном переднему саммиту, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сложно было работать в этом году по разным причинам, потому что первый раз, когда мы собирали саммит у нас было 47 государств, на второй саммит мы собрали 59 государств, 60 вместе с Украиной. Задача сегодня как минимум сохранить тех партнеров, которых мы консолидировали вокруг, а максимум увеличить. У нас на сегодня уже есть четыре новых участника, вы о них узнаете завтра", - рассказала Джапарова.

Она выразила надежду, что саммит станет очередным доказательством, того что партнеры принимают проактивную дипломатию Украины.

«Украинская дипломатия на сегодня, как никогда проактивная, как никогда пытается быть субъектной. Мы работаем вокруг нескольких задач: оружие, оружие и оружие. Для того, чтобы наши Вооруженные силы были более способны. Второе – это изоляция рф и ответственность рф», - отметила Джапарова.

Дополнение

Очередной саммит Крымской платформы состоится 23 августа. На встречу лидеров пригласили, в частности, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Президент Венгрии прибыла в Закарпатье накануне саммита Крымской платформы.

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