Третий саммит Крымской платформы: какие страны впервые примут участие, кто из политиков приедет в Киев, каких решений стоит ожидать

История создания. Первые два саммита

В сентябре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны мира принять участие в создании Крымской платформы. Она должна была стать международной площадкой по обсуждению путей деоккупации Крыма, который в 2014 году, вопреки международному праву, захватила Россия.

Учредительный саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 года в Киеве. В нем приняли участие представители 47 семи стран и международных организаций.

Девять стран во время саммита в столице представляли президенты, пять стран — премьер-министры, две страны — главы парламентов, семь стран — министры иностранных дел. Другие страны были представлены высокопоставленными правительственными чиновниками или послами.

Второй саммит был проведен ровно через год, но из-за полномасштабной российской агрессии состоялся в онлайн-формате. В Киев лично приехал только президент Польши Анджей Дуда.

В то же время, существенно вырос уровень представительства первых лиц стран. В частности, хоть и онлайн, участие в второй Крымской платформе приняли президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Турции Реджеп Эрдоган, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его коллеги из Канады и Японии Джастин Трюдо и Фумио Кисида.

Чего ожидать от третьего саммита Крымской платформы

Накануне заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова анонсировала, что к саммиту присоединятся четыре новых участника.

“Сложно было работать в этом году по разным причинам, потому что первый раз, когда мы собирали саммит у нас было 47 государств, на второй саммит мы собрали 59 государств, 60 вместе с Украиной. Задача сегодня как минимум сохранить тех партнёров, которых мы консолидировали вокруг, а максимум увеличить. У нас на сегодня уже есть четыре новых участника, вы о них узнаете завтра”, — рассказала Джапарова.

Также, по ее словам, изменится и повестка дня саммита.

“Саммит в отличие от предыдущих двух, там где мы себе ставили задачу подтвердить территориальную целостность Украины и вокруг этого консолидировать максимальное количество наших партнеров, он будет иметь два дополнительных сигнала, которые Украина хочет транслировать нашим партнерам — что никакой торговли вокруг Крыма не может быть, ведь Крым является интегральной частью Крыма и второе, что Украина сама будет решать путь деоккупации полуострова”, — отметила замглавы МИД.

Именно вокруг этих двух сигналов будет развиваться саммит Крымской платформы.

“Саммит также будет состоять впервые в истории из внутриполитического трека. Ведь 2 и 3 панелью Президент решил посвятить будущему Крыма. Он очень хочет послать сигнал, что будет послевоенное восстановление Крыма, что будет экономическое восстановление Крыма, что из Крыма мы сделаем нашу Силиконовую долину. И коллеги из разных министерств будут об этом тоже говорить, потому что они работали над соответствующими стратегиями”, — добавила Джапарова.

Дополнительно

Нынешняя Крымская платформа, напомним, будет проходить в гибридном формате — то есть, кто-то приедет в Киев, а кто-то будет участвовать в онлайн-формате.

Сейчас известно, что в Киев для участия в крымской платформе приедет президент Венгрии Каталина Новак. Также в столицу Украины накануне прибыла глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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