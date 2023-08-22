У МЗС назвали два сигнали, навколо яких розвиватиметься саміт Кримської платформи

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«Завтрашній саміт на відміну від попередніх двох, там де ми собі ставили задачу підтвердити територіальну цілісність України й навколо цього консолідувати максимальну кількість наших партнерів, він матиме два додаткових сигнали, які Україна хоче транслювати нашим партнерам - що жодної торгівлі навколо Криму не може бути, адже Крим є інтегральною частиною Криму і друге, що Україна сама вирішуватиме шлях деокупації півострова», - розповіла Джапарова.

Вона зазначила, що навколо цих двох сигналів буде розвиватися саміт Кримської платформи.

«Саміт також буде складатися вперше в історії з внутрішньо-політичного треку. Адже 2 та 3 панеллю Президент вирішив присвятити майбутньому Криму. Він дуже хоче надіслати сигнал, що буде повоєнне відновлення Криму, що буде економічне відновлення Криму, що з Криму ми зробимо нашу Силіконову долину. І колеги з різних міністерств будуть про це теж говорити, тому що вони працювали над відповідними стратегіями», - сказала Джапарова.

Також повна повідомила, що третьою панеллю буде гуманітарна політика, через зміни демографії на півострові.

Доповнення

Черговий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. На зустріч лідерів запросили, зокрема, прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Президентка Угорщини прибула на Закарпаття напередодні саміту Кримської платформи.